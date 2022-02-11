Блінкен вважає вторгнення РФ в України можливим "у будь-який момент"

Російське вторгнення в Україну, за оцінкою адміністрації США, може статися у будь-який час. Військовий удар можливий, зокрема, ще до кінця Олімпійських ігор в Пекіні, які триватимуть до 20 лютого, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Мельбурна в п’ятницю, 11 лютого, де він зустрівся із колегами з Австралії, Індії та Японії.

"Зараз ми перебуваємо в часовому проміжку, в якому вторгнення може початись у будь-який момент", - підкреслив він. Водночас глава американського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Росія продовжує мобілізацію сил у регіонах біля кордонів з Україною.

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Держсекретар США знову попередив про жорстку відповідь Росії

Тим самим Блінкен заперечив оцінки деяких експертів, які вважають малоймовірною військову ескалацію конфлікту Росії щодо України під час Олімпіади та вказують при цьому на приїзд на відкриття ігор російського президента Володимира Путіна.

Водночас Блінкен вкотре попередив про серйозні наслідки можливої військової агресії Росії щодо України. За його словами, Захід уже підготвував список жорстких санкцій проти Москви, який містить економічні та фінансові заходи, експортний контроль, підтримку України та посилення НАТО.

США та Канада закликали своїх громадян залишити Україну

Напередодні президент США Джо Байден закликав американців, що перебувають в Україні, терміново залишити країну через загрозу війни з РФ. "Ми маємо справу не з терористичною організацією, а з однією з найбільших армій світу. Це інша ситуація, й все може швидко вийти з-під контролю", - заявив він у ефірі телеканалу NBC. Водночас Байден зазначив, що за жодного сценарію не готовий відправити американських військових до України для евакуації громадян США, оскільки "коли американці та росіяни почнуть стріляти один в одного, це буде світова війна".

Слідом за Вашингтоном влада Канади також закликали своїх громадян негайно залишити Україну. Відповідну заяву розміщено на сайті МЗС Канади.

За даними Заходу, Росія перекинула до кордонів України понад 100 тисяч військовослужбовців. Західні країни закликають Москву відвести війська від українського кордону та погрожують безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів біля кордонів РФ, а також вимагає надання їй "безпекових гарантій". Січнева серія переговорів Росії з США, НАТО та ОБСЄ не принесла результатів, як і інші зустрічі представників західних країн із російським керівництвом.