Опитування: більшість європейців готові захищати Україну

Понад половина жителів Європи виступають за підтримку Євросоюзом та НАТО України вторгнення з боку Росії. Про це свідчать результати опитування, яке провела Європейська рада з міжнародної політики (ECFR) в семи країнах, повідомляє у середу, 9 лютого, німецьке видання Süddeutsche Zeitung, посилаючись на отримані дані.

Загалом таку точку зору висловили 60 відсотків респондентів. Близько половини покладають обов'язок захищати Україну на США, Німеччину і Францію. Втім респонденти в Німеччині, Італії, Польщі та Румунії віддали б перевагу відповіді на рівні НАТО, а у Фінляндії, Франції та Швеції - відповіді на рівні Євросоюзу.

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Як зазначають фахівці ECFR, президент Росії Володимир Путін може здивуватися тому, що більшість європейців готові захищати Україну. Зокрема, у Польщі більшість жителів (65 відсотків) вважають, що їхня країна має втрутитися у разі ескалації конфлікту. У Швеції з такою думкою згодні 43 відсотки респондентів, у Німеччині - 37 відсотки, а у Фінляндії - лиш кожен п'ятий.

Хто готовий до зростання цін на енергоносії та напливу біженців

Згідно з даними видання, жителі Німеччини та Франції менш за всіх готові миритися з можливими наслідками такої солідарності для економіки, у тому числі з високими цінами на енергоносії, напливом біженців з України та загрозою фізичного нападу або кібератак з боку Росії. Водночас серед респондентів у Польщі, Румунії та Швеції така перспектива викликає менше побоювань.

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У можливість нападу Росії на Україну у 2022 році вірить більшість населення Польщі (73 відсотки), Румунії (62 відсотки), Швеції (55 відсотки), Німеччини (52 відсотки), Італії (52 відсотки) та Франції (51 відсоток). Лише у Фінляндії соціологи не виявили більшості серед тих, хто вірить у те, що Росія може здійснити вторгненняв Україну цього року.

Загроза вторгнення РФ

Напруга у відносинах між Заходом та Росією протягом останніх місяців зросла. РФ з другої половини 2021 року перекинула до анексованого Криму та українського кордону понад 100 тисяч військових, пояснюючи крок військовими навчаннями. На Заході вважають, що Москва готується до війни. Кремль заперечує плани вторгнення в Україну та звинувачує Захід в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів.