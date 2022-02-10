Олімпіада: Німеччина зберігає першість, у Росії інцидент із допінгом

У четвер, 10 лютого, на зимовій Олімпіаді в Пекіні розіграли вісім комплектів нагород. Лідером медального заліку другий день підряд залишається Німеччина, маючи шість золотих медалей. Шосте "золото" команді принесла саночники у командній естафеті, випередивши спортсменів з Австрії та Латвії.
Командна естафета на Олімпійських іграх проводиться із 2014 року. Німецькі саночники виграють її втретє.
Допінг-скандал з ОКР продовжується
Церемонія нагородження фігуристів, які брали участь в командних змаганнях, так і не відбулась. За даними ЗМІ, причина полягає у підозрілій допінг-пробі Каміли Валієвої, яка виграла "золото" у складі російської команди, яка виступає під прапором Олімпійського комітету РФ (ОКР). 15-річна Валієва і є однією з претенденток на перемогу в окремих виступах. За даними російських ЗМІ, йдеться про сліди забороненого кардіологічного препарату триметадизин у пробах спортсменки.
Російська фігуристка Каміла Валієва
Сьогодні Валієва вийшла на планове тренування. Її тренерка Етері Тутберідзе відмовилась від коментарів. Представник МОК Марк Адамс відмовився коментувати новини про можливе використання допінгу, назвавши їх спекуляціями. Адамс підкреслив, що виникла певна ситуація, яка потребує консультацій. У Федерації фігурного катання Росії (ФФКР) заявили, що Каміла Валієва не відсторонена від подальшої участі.
Україна не взяла участі у змаганнях з лижної акробатики
Україна досі не має олімпійських медалей. До того ж українська команда з лижної акробатики не брала участі в командних змаганнях, хоча виступ був запланований. Це трапилось через позитивні тести на коронавірус у спортсменів Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад. Така ж ситуація трапилася зі збірною Казахстану.
Зимова Олімпіада-2022 триватиме до 20 лютого
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
2018: Олімпійські ігри в Пхьончхані
Олімпійські ігри - головна подія у світі спорту, до якої прикута увага уболівальників з усього світу. В останні роки за Олімпіадами уважно стежать не лише любителі спорту, але й екологи. За їхніми словами, підготовка до незабутніх спортивних видовищ завдає невиправної шкоди навколишньому середовищу.
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Вирубка лісів під гірськолижні траси
Заради будівництва олімпійської гірськолижної траси в південнокорейському Чонсоні вирубали десятки тисяч дерев. Екологи забили на сполох: вік унікальних кам'яних берез складав понад 500 років, дерева слугували прихистком для рідкісних і таких, що перебувають під захистом, видів тварин. За іронією долі, у цьому районі навіть немає снігу - довелося використовувати штучний.
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Якщо немає справжнього снігу
На зимових Олімпійських іграх без снігу не обійтися. Якщо його немає, схили вкривають штучним снігом із снігометів, як, наприклад, у Пхьончхані. Цей регіон розташований на одній широті з Сицилією, гори тут невисокі, зими холодні, але безсніжні. Ідеальним для гірських лиж Пхьончхан назвати не можна.
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Сочі-2014: Один суцільний будмайданчик
За словами екологів, Олімпійські ігри в Сочі завдали більшої шкоди довкіллю, ніж будь-яка інша Олімпіада. Вирубка лісів, використання важкої техніки на території заповідників - весь регіон був перетворений не величезний будівельний майданчик. До обов'язків МОК входить захист навколишнього середовища, але в Сочі це нікого не цікавило, кажуть експерти.
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Незаконне звалище
Під час будь-якого будівництва накопичується сміття. Довкола Сочі виросли цілі гори щебеню, який, за словами активістів, просто вивозили в кар'єри і колишні природні заповідники. Відходи від будівництва олімпійських об'єктів скидали навіть до водоохоронних зон, які є джерелами питної води для Сочі.
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Ріо-де-Жанейро - 2016: забруднена вода
На літніх Олімпійських іграх у Бразилії спортсмени, які займаються водними видами спорту, побоювалися за своє здоров'я. Змагання з вітрильного спорту відбувалися у бухті Гуанабара, відмомій також як "вигрібна яма". Вода в бухті кишіла патогенними мікроорганізмами. Зараз, через півтора року після Олімпіади, тут мало що змінилося.
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Пекін - 2008: хмара смогу
Результатом підготовки до літніх Олімпійських ігор у Пекіні стало жахливе забруднення повітря. В останні місяці перед початком Олімпіади головний стадіон міста тонув у густому мареві. Через смог неможливо було розгледіти верхні поверхи пекінських хмарочосів. Лікарі попереджали спортсменів про проблеми дихальних шляхів.
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Токіо - 2020: зміни на краще?
Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться у Японії. У 2017 році була проведена перевірка якості води в затоці Одайба, де проходитимуть змагання з плавання і тріатлону. Дослідження виявили надзвичайно високу концентрацію бактерій. Організатори Олімпіади в Токіо вважають, що забруднюючі речовини потрапили у воду через велику кількість атмосферних опадів.
Автор: Бріґітте Остерат, Марина Барановська, Наталія Мехед