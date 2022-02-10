Олімпіада: Німеччина зберігає першість, у Росії інцидент із допінгом

У четвер, 10 лютого, на зимовій Олімпіаді в Пекіні розіграли вісім комплектів нагород. Лідером медального заліку другий день підряд залишається Німеччина, маючи шість золотих медалей. Шосте "золото" команді принесла саночники у командній естафеті, випередивши спортсменів з Австрії та Латвії.

Командна естафета на Олімпійських іграх проводиться із 2014 року. Німецькі саночники виграють її втретє.

Допінг-скандал з ОКР продовжується

Церемонія нагородження фігуристів, які брали участь в командних змаганнях, так і не відбулась. За даними ЗМІ, причина полягає у підозрілій допінг-пробі Каміли Валієвої, яка виграла "золото" у складі російської команди, яка виступає під прапором Олімпійського комітету РФ (ОКР). 15-річна Валієва і є однією з претенденток на перемогу в окремих виступах. За даними російських ЗМІ, йдеться про сліди забороненого кардіологічного препарату триметадизин у пробах спортсменки.

Російська фігуристка Каміла Валієва

Сьогодні Валієва вийшла на планове тренування. Її тренерка Етері Тутберідзе відмовилась від коментарів. Представник МОК Марк Адамс відмовився коментувати новини про можливе використання допінгу, назвавши їх спекуляціями. Адамс підкреслив, що виникла певна ситуація, яка потребує консультацій. У Федерації фігурного катання Росії (ФФКР) заявили, що Каміла Валієва не відсторонена від подальшої участі.

Україна не взяла участі у змаганнях з лижної акробатики

Україна досі не має олімпійських медалей. До того ж українська команда з лижної акробатики не брала участі в командних змаганнях, хоча виступ був запланований. Це трапилось через позитивні тести на коронавірус у спортсменів Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад. Така ж ситуація трапилася зі збірною Казахстану.

Зимова Олімпіада-2022 триватиме до 20 лютого

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