Нагородження російських фігуристів на Олімпіаді затримали через ймовірний допінг

За даними видання Inside the Games, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні затримують церемонію нагородження у командних змаганнях із фігурного катання через проблеми із тестом на допінг одного із російських спортсменів. Йдеться про тест, зданий до початку Олімпіади, пише видання у середу, 9 лютого. Про якого саме атлета йде мова, не уточнюється.

Російські фігуристи, які виступають через пов'язані із допінгом санкції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під прапором Олімпійського комітету Росії (ОКР), перемогли у командних змаганнях 7 лютого. Церемонія нагородження мала відбутися 8 лютого о 21 годині за місцевим часом, але її досі не провели.

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У Міжнародному союзі ковзанярів (ISU) обіцяють подробиці найближчим часом

Міжнародний союз ковзанярського спорту (ISU) підтвердив виданню, що затримка була викликана юридичним питанням. "Учора раптово виникла ситуація, що потребує юридичних консультації із МОК", - повідомив співрозмовник Inside the Games. Представник ISU Марк Адамс відмовився розкривати деталі, але пообіцяв повідомити більше інформації найближчим часом.

У пресслужбі МОК пояснили затримку без подробиць: терміново виникла ситуація, що потребує юридичної консультації з ISU. Водночас у Федерації фігурного катання Росії (ФФКР) від коментарів відмовилися, повідомляє видання Sports.ru.

У командних змаганнях фігуристів росіяни набрали 74 бали й достроково забезпечили собі перше місце. Команду ОКР у чоловічому одиночному катанні представляв Марк Кондратюк, у жіночому - Каміла Валієва, від спортивних пар брали участь Анастасія Мішина та Олександр Галлямов, від танцювальних пар - Вікторія Сініцина та Микита Кацалапов. Срібло виграла збірна США (65 балів), бронзу - збірна Японії (63 бали).

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У середу, 8 лютого, четверо із шести російських фігуристів Валієва, Мішина, Галлямов та Кондратюк не з'явилися на тренування, повідомляє агентство Reuters.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 9 лютого заявив, що Кремль дочекається офіційних заяв до того, як коментуватиме ситуацію.