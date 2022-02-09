Нагородження російських фігуристів на Олімпіаді затримали через ймовірний допінг

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Церемонія нагородження у командних змаганнях фігуристів досі не відбулася через можливі проблеми із допінг-тестом у одного з росіян, який виграв золото, пише видання Inside the Games.
Російські фігуристи виступають під прапором Олімпійського комітету Росії через попередні допінг-скандали
За даними видання Inside the Games, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні затримують церемонію нагородження у командних змаганнях із фігурного катання через проблеми із тестом на допінг одного із російських спортсменів. Йдеться про тест, зданий до початку Олімпіади, пише видання у середу, 9 лютого. Про якого саме атлета йде мова, не уточнюється.
Російські фігуристи, які виступають через пов'язані із допінгом санкції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під прапором Олімпійського комітету Росії (ОКР), перемогли у командних змаганнях 7 лютого. Церемонія нагородження мала відбутися 8 лютого о 21 годині за місцевим часом, але її досі не провели.
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Міжнародний союз ковзанярського спорту (ISU) підтвердив виданню, що затримка була викликана юридичним питанням. "Учора раптово виникла ситуація, що потребує юридичних консультації із МОК", - повідомив співрозмовник Inside the Games. Представник ISU Марк Адамс відмовився розкривати деталі, але пообіцяв повідомити більше інформації найближчим часом.
У пресслужбі МОК пояснили затримку без подробиць: терміново виникла ситуація, що потребує юридичної консультації з ISU. Водночас у Федерації фігурного катання Росії (ФФКР) від коментарів відмовилися, повідомляє видання Sports.ru.
У командних змаганнях фігуристів росіяни набрали 74 бали й достроково забезпечили собі перше місце. Команду ОКР у чоловічому одиночному катанні представляв Марк Кондратюк, у жіночому - Каміла Валієва, від спортивних пар брали участь Анастасія Мішина та Олександр Галлямов, від танцювальних пар - Вікторія Сініцина та Микита Кацалапов. Срібло виграла збірна США (65 балів), бронзу - збірна Японії (63 бали).
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У середу, 8 лютого, четверо із шести російських фігуристів Валієва, Мішина, Галлямов та Кондратюк не з'явилися на тренування, повідомляє агентство Reuters.
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 9 лютого заявив, що Кремль дочекається офіційних заяв до того, як коментуватиме ситуацію.