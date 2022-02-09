Глава дипломатії ЄС сумнівається в можливості вторгнення РФ в Україну

Верховний представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики Жозеп Боррель не вважає ймовірним вторгнення Росії в Україну. "Я б не сказав, що ми на межі повномасштабної війни в стилі Другої світової, тому що я не вірю, що Росія вторгнеться в Україну як Гітлер вторгся у Радянський Союз в 1941 році", - заявив глава дипломатії ЄС у вівторок, 8 лютого, під час заходу, який проводило посольство Франції у США.

Водночас Боррель назвав конфлікт навколо України "найбільш критичним моментом з часів холодної війни". На його думку, Москва чинить тиск на Київ з метою створити привід для того, щоб "сісти та поговорити" про те, що для неї важливо, тобто брати участь у переговорах щодо безпеки у Європі. Для Росії важлива не Україна, а нова архітектура безпеки у Європі, переконаний глава європейської дипломатії.

Криза у відносинах між Заходом та Росією

Напруга у відносинах між Заходом та Росією протягом останніх місяців зросла. РФ з другої половини 2021 року перекинула до анексованого Криму та українського кордону понад 100 тисяч військових, пояснюючи крок військовими навчаннями. На Заході вважають, що Москва готується до війни.

Кремль заперечує плани вторгнення в Україну та звинувачує Захід в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів. Серія перемовин між Росією, США, НАТО та ОБСЄ, що відбулися у січні, завершились безрезультатно. Західні держави закликають Росію відвести війська від українського кордону та погрожують безпрецедентними санкціями.