Росія проводить кілька військових навчань одночасно

Паралельно зі спільними із Білоруссю навчаннями "Союзна рішучість - 2022" Росія проводить і низку інших військових маневрів. Зокрема, навчання за участі понад 30 військових кораблів стартували в суботу, 12 лютого, в Чорному морі.

Згідно із повідомленням Чорноморського флоту РФ, у цих маневрах беруть участь фрегати, сторожові та десантні кораблі, малі ракетні та протичовнові кораблі, а також ракетні катери й кораблі протимінної оборони.

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Частина акваторії закрита для судноплавства

Через проведення військових навчань Росія з 13 по 19 лютого закрила для судноплавства два райони Чорного мора та один - в Азовському морі. Раніше українське МЗС висловило протест проти рішення РФ закрити ці частини акваторії та Керченську протоку.

"Безпрецедентна за охопленням територія проведення маневрів робить практично неможливим судноплавство в обох морях. Мова йде про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, перш за все торгового, що може викликати тяжкі економічні та соціальні наслідки, перш за все, для портів України", - йдеться у заяві українського МЗС, яке розцінює навчання російського ВМФ як частину гібридної війни.

Маневри в Білорусі

Для участі в спільних російсько-білоруських навчаннях "Союзна рішучість", які почалися 10 лютого, з Росії до Білорусі були переміщені тисячі солдатів, а також винищувачі Су-35, системи ПРО С-400 "Тріумф" та "Панцир-С", бронетехніка та артилерія. Маневри відбуваються на чотирьох білоруських полігонах ("Брестський", "Гозький", "Обуз-Лісновський" та "Осиповицький"), у низці ділянок місцевості, також у них залучено чотири аеродроми (у Барановичах, Лунинці, Ліді та Мачулищах).

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США та країни Заходу збільшують військову підтримку України

Навчання на півдні Росії та самопроголошеній Абхазії

Близько півтори тисячі російських військових проводять навчання в самопроголошеній Абхазії, в них залучено близько 200 одиниць бойової техніки. Пресслужба Південного військового округу (ПВО) повідомила 12 лютого, що батальйонні тактичні групи військової бази ПВО в Абхазії беруть участь у "планових навчаннях із бойовою стрільбою" на гірському полігоні Цабал.

Водночас на полігонах ПВО в Астраханській, Ростовській та Волгоградській областях, Краснодарському та Ставропольському краях, а також у Північній Осетії та анексованому Криму закінчились триденні збори підрозділів бойового армійського резерву Росії (БАРС).

Учасники зборів пройшли курс інтенсивної бойової підготовки, виконали навчальні стрільби зі штатного стрілецького озброєння та військової техніки, вивчили механізм та бойові можливості артилерійських систем танків, бронетранспортерів та бойових машин піхоти, а також вивчили організацію й охорони та оборони стратегічно важливих об’єктів - сказано у повідомленні пресслужби Південного військового округу.

Країни НАТО також нарощують військову присутність поблизу українських кордонів

Захід побоюється вторгнення Росії в Україну

Маневри відбуваються на тлі загострення відносин Росії та Заходу, які побоюються російського вторгнення в Україну у зв’язку із концентрацією російських військ біля українського кордону. У другій половині 2021 року та на початку 2022-го РФ перекинула до кордонів України понад 100 тисяч військовослужбовців. Кремль заперечує плани військової агресії.

Січнева серія переговорів Росії із США, НАТО та ОБСЄ не принесли бажаних результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів біля кордонів РФ.