До Сенату США внесли законопроєкт про відповідальність Білорусі за агресію проти України

З метою стримати Мінськ від того, аби дозволити Росії використати білоруську територію для вторгнення в Україну, американський сенатор Джеймс Ленкфорд вніс до Сенату проєкт "Закону про відповідальність Білорусі за агресію". Про це йдеться у повідомлені, яке опубліковане в п'ятницю, 11 лютого, на сайті сенатора-республіканця від Оклахоми.

Законопроєкт передбачає введення санкцій проти Білорусі чи будь-якої іншої країни, яка підтримує "тривалу неспровоковану агресію Росії проти суверенітету та територіальної цілісності України".

У повідомленні сказано, що Росія розмістила близько 30 тисяч військовослужбовців поблизу кордонів Білорусі та України, що є найбільшим розгортанням військ у Білорусі з часів холодної війни, а також перекинула 130 тисяч військових на російсько-український кордон та направила до Чорного моря ще шість кораблів ВМФ.

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Законопроєкт не бачить різниці між Росією та будь-якою іншою країною

Керуючись тим, що Білорусь допускає на свою територію тисячі російських солдатів, сенатор Ленкфорд наполягає на тому, що "США мають чітко дати зрозуміти, що проти будь-якої країни, яка підтримує спроби Росію вторгнутись до України, будуть залучені жорсткі економічні та дипломатичні санкції".

Внесений законопроєкт не робить різниці між РФ та будь-якою іншою державою, включно із Білоруссю, яка допомагає чи сприяє російським силам у будь-яких актах військової агресії, що порушує суверенітет чи територіальну цілісність України. Зокрема, діями за які можуть бути накладені санкції, називають: спільне із Росією вторгнення в Україну, надання матеріальної, тактичної чи іншої підтримки російському вторгненню; розміщення на своїй території військ РФ, які беруть участь в нападі; співробітництво із російською розвідкою під час вторгнення; а також придбання чи продаж летальної зброї, яка використовується під час вторгнення в Україну.

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Правителі Білорусі Олександр Лукашенко (ліворуч) та Росії Володимир Путін посилюють військову співпрацю

Росії нарощує військовий потенціал навколо України

10 лютого в Білорусі почались спільні військові навчання із Росією, у яких беруть участь понад 30 тисяч військовослужбовців. Крім того, стало відомо про російські військово-морські маневри, які відбуватимуться із 13 по 19 лютого в Чорному морі - як результат частина акваторії, а також Керченська протока будуть закриті для судноплавства, навіть для торгових суден з інших країн.

За даними розвідок західних країн, Росія перекинула до кордонів України понад 100 тисяч військовослужбовців. Західні країни закликають Москву відвести війська від українського кордону та погрожують безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів біля кордонів РФ, а також вимагає надання їй "безпекових гарантій". Січнева серія переговорів Росії з США, НАТО та ОБСЄ не принесла результатів, як і інші зустрічі представників західних країн із російським керівництвом.

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