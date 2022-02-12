 До Сенату США внесли законопроєкт про відповідальність Білорусі за агресію проти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2022

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Новини

До Сенату США внесли законопроєкт про відповідальність Білорусі за агресію проти України

Проєкт "Закону про відповідальність Білорусі за агресію", який внесли у Сенат США, не бачить різниці між РФ та будь-якою іншою країною, яка допомагає їй в агресії проти України.

Білоруський гелікоптер на спільних з РФ військових навчаннях

Білоруський гелікоптер на спільних з РФ військових навчаннях

З метою стримати Мінськ від того, аби дозволити Росії використати білоруську територію для вторгнення в Україну, американський сенатор Джеймс Ленкфорд вніс до Сенату проєкт "Закону про відповідальність Білорусі за агресію". Про це йдеться у повідомлені, яке опубліковане в п'ятницю, 11 лютого, на сайті сенатора-республіканця від Оклахоми.

Законопроєкт передбачає введення санкцій проти Білорусі чи будь-якої іншої країни, яка підтримує "тривалу неспровоковану агресію Росії проти суверенітету та територіальної цілісності України".

У повідомленні сказано, що Росія розмістила близько 30 тисяч військовослужбовців поблизу кордонів Білорусі та України, що є найбільшим розгортанням військ у Білорусі з часів холодної війни, а також перекинула 130 тисяч військових на російсько-український кордон та направила до Чорного моря ще шість кораблів ВМФ.

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Законопроєкт не бачить різниці між Росією та будь-якою іншою країною

Керуючись тим, що Білорусь допускає на свою територію тисячі російських солдатів, сенатор Ленкфорд наполягає на тому, що "США мають чітко дати зрозуміти, що проти будь-якої країни, яка підтримує спроби Росію вторгнутись до України, будуть залучені жорсткі економічні та дипломатичні санкції".

Внесений законопроєкт не робить різниці між РФ та будь-якою іншою державою, включно із Білоруссю, яка допомагає чи сприяє російським силам у будь-яких актах військової агресії, що порушує суверенітет чи територіальну цілісність України. Зокрема, діями за які можуть бути накладені санкції, називають: спільне із Росією вторгнення в Україну, надання матеріальної, тактичної чи іншої підтримки російському вторгненню; розміщення на своїй території військ РФ, які беруть участь в нападі; співробітництво із російською розвідкою під час вторгнення; а також придбання чи продаж летальної зброї, яка використовується під час вторгнення в Україну.

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Правителі Білорусі Олександр Лукашенко (ліворуч) та Росії Володимир Путін посилюють військову співпрацю

Правителі Білорусі Олександр Лукашенко (ліворуч) та Росії Володимир Путін посилюють військову співпрацю

Росії нарощує військовий потенціал навколо України

10 лютого в Білорусі почались спільні військові навчання із Росією, у яких беруть участь понад 30 тисяч військовослужбовців. Крім того, стало відомо про російські військово-морські маневри, які відбуватимуться із 13 по 19 лютого в Чорному морі - як результат частина акваторії, а також Керченська протока будуть закриті для судноплавства, навіть для торгових суден з інших країн.

За даними розвідок західних країн, Росія перекинула до кордонів України понад 100 тисяч військовослужбовців. Західні країни закликають Москву відвести війська від українського кордону та погрожують безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів біля кордонів РФ, а також вимагає надання їй "безпекових гарантій". Січнева серія переговорів Росії з США, НАТО та ОБСЄ не принесла результатів, як і інші зустрічі представників західних країн із російським керівництвом.
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