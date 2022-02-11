Великобританія розширила можливості щодо введення санкцій проти РФ

У Великобританії ухвалили закон, який розширює повноваження уряду щодо введення санкції проти Росії. Про це на своєму сайті повідомляє британське МЗС у четвер, 10 лютого.

Вказується, що цей закон створює рамки для "найжорсткішого режиму санкцій", який будь-коли застосовувала Великобританія щодо Росії. "Тепер Сполучене Королівство може накладати санкції на російський бізнес та осіб із широкого кола економічних та стратегічно важливих секторів: хімічного, оборонного, видобувного, інформаційно-комунікаційного та сфери фінансових послуг ", - йдеться у пресрелізі.

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Як зазначили в британському уряді, тепер обмежувальні заходи можуть стосуватися не лише тих, хто "прямо пов'язаний з дестабілізацією України", але і будь-яких російських держустанов чи підприємств, що мають "стратегічне значення для російської влади", їхніх власників та керівників.

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Джонсон погрожує санкціями проти "Північного потоку-2"

При цьому жодних конкретних нових санкцій Лондон поки що не запроваджує. А ухвалений закон є частиною засобів, які мають "спонукати Кремль зупинити кампанію агресії в Україні".

"Ми закликаємо Росію до ескалації та обрання дипломатичного шляху. Якщо Росія наполягатиме на агресії проти України, Великобританія та її партнери не чекатимуть з реакцією", - заявила глава британського МЗС Ліз Трасс.

Того ж дня, 10 лютого, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час візиту до Варшави заявив, що у разі вторгнення російських військових до України має бути запущений в дію "автоматичний пакет санкцій", включно із заходами проти газопроводу "Північний потік-2". "Це дуже-дуже важливий пріоритет", - підкреслив Джонсон.

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