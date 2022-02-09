S&P: Жорсткі санкції підірвуть перспективи росту для РФ

Економічні санкції, що можуть бути запроваджені проти Росії у разі вторгнення її військ в Україну, матимуть дестабілізаційний вплив на російську економіку. Про це йдеться у звіті міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, який було оприлюднено у вівторок, 8 лютого.

Жорсткі обмежувальні заходи залишаються ризиком, що підірвуть перспективи росту РФ у довгостроковій перспективі, зазначають експерти.

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Згідно з базовим сценарієм аналітиків, протягом певного періоду часу Росії вдаватиметься впоратися з негативним ефектом санкцій завдяки консервативній макроекономічній політиці та стабільним бюджетним й зовнішньоекономічним показникам.

Втім подальше погіршення геополітичної ситуації "в рамках найбільш несприятливого сценарію може призвести до запровадження більш жорстких санкцій, які стосуватимуться основних експортних товарів Росії". До того ж, такі обмежувальні заходи можуть спровокувати різкий стрибок світових цін на енергоносії, йдеться у звіті.

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Нарощування російських військ біля кордону з Україною

З другої половини 2021 року Росія перекинула до анексованого Криму і до українського кордону понад 100 тисяч військових, пояснивши це проведенням військових навчань.

Напередодні, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ризик вторгнення в Україну з боку Росії зростає.

Кремль плани вторгнення в Україну заперечує та звинувачує Захід в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів. Західні держави закликають Росію відвести війська від українського кордону й погрожують жорсткими санкціями.