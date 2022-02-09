Столтенберг: Ризик вторгнення Росії в Україну зростає

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризик вторгнення в Україну з боку Росії зростає. Про це він сказав у вівторок, 8 лютого, в ефірі CNN.

"Ми продовжуємо спостерігати військове нарощування (вздовж російсько-українського кордону - Ред.) зі збільшенням сил, а також ключових елементів інфраструктури, як військові госпіталі та логістика", - сказав він.

У відповідь на запитання журналістки щодо оцінки ймовірності вторгнення Росії, очільник Північноатлантичного альянсу сказав, що час для попередження загрози "спливає", а от "ризик нападу зростає".

Столтенберг також зазначив, що Москва продовжує "жорстку риторику", погрожуючи "військово-технічними наслідками" у разі невиконання Заходом її вимог.

"Україна - жертва агресії і має право на самозахист. І союзники надають допомогу Україні", - наголосив генсек НАТО.

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Розбіжності в оцінках загрози з Францією

У відповідь на запитання щодо того чи погоджується НАТО з оцінками президента Франції Еммануеля Макрона, що йому вдалось переконати російського лідера Володимира Путіна не йти на ескалацію, Столтенберг сказав, що "ще зарано говорити, чи російська сторона дійсно хоче сісти за стіл переговорів".

"Ми готові сісти за стіл переговорів, ми готові вислухати їхні побоювання", - додав він.

Нагадаємо, під час зустрічі у Берліні 8 лютого з президентом Польщі Анджеєм Дудою та канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz), Макрон заявив, що "єдиний спосіб, який дозволить нам забезпечити мир в Україні" - це діалог з Росією.

Напередодні резидент Франції відвідав Москву, де мав зустріч з російським лідером. За підсумками п'ятигодинної розмови, Макрон повідомив, що Путін запевнив його в тому, що "погіршення та ескалації не буде".