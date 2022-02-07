 Радник Байдена: ″Північний потік-2″ не запрацює у разі нападу РФ на Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2022

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Новини

Радник Байдена: "Північний потік-2" не запрацює у разі нападу РФ на Україну

Москва може обрати кібератаки, анексію Донбасу, повномасштабне вторгнення чи дипломатію, вважає Джейк Салліван. Однак напад РФ позначиться на долі "Північного потоку-2", заявили у Білому домі.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван

Пряме вторгнення Росії до України є лише одним із варіантів розвитку конфлікту. Таку позицію радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловив в ефірі телеканалів ABC, NBC та Fox News у неділю, 6 лютого. За його словами, Москва може вдатися до кібератак, анексії Донбасу або піти на повномасштабне вторгнення. Атака може статися як найближчими днями, так і наступними тижнями, вважає представник Білого дому.

Такий розвиток подій загрожує Україні втратою величезної кількості людських життів, зазначив радник Джо Байдена. Однак Вашингтон вважає, що ескалація конфлікту дорого обійдеться Росії у стратегічному плані і, зокрема, не дозволить запустити газопровід "Північний потік-2", зазначив він. Водночас Москва може обрати шлях дипломатії, додав Салліван.

Напередодні низка американських та світових ЗМІ з посиланням на дані армії та спецслужб США повідомили, що РФ зосередила в районах поблизу українського кордону 70 відсотків військовослужбовців та засобів, необхідних для великомасштабного нападу. До середини лютого кількість російських солдатів біля України може досягти 150 тисяч, вважають у США. Президент РФ Володимир Путін, як і раніше, залишає за собою всі сценарії, упевнені представники спецслужб США. Своєю чергою у Кремлі заперечують агресивні наміри щодо України.

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