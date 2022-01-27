 Держдепартамент США: ″ПП-2″ не запрацює у разі вторгнення РФ в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2022

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Новини

Держдепартамент США: "ПП-2" не запрацює у разі вторгнення РФ в Україну

Якщо Росія вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не буде запущений, переконаний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами, Вашингтон разом із Берліном вживатимуть для цього заходів

Північний потік-2

"Північний потік-2"

Вторгнення Росії в Україну негативно позначиться на долі газопроводу "Північний потік-2", вважає влада США. Подальша ескалація напружених відносин двох сусідніх країн призведе до того, що проєкт не буде реалізований, заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс у середу, 26 січня, в ефірі Національного громадського радіо.

Він відмовився повідомляти подробиці. "Ми працюватимемо разом із Німеччиною, щоб вжити необхідні заходи для того, щоб проєкт не просунувся далі", - додав Прайс. Раніше Вашингтон ввів санкції щодо фірм, які беруть участь у спорудженні трубопроводу.

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Суперечливий "ПП-2" чекає на сертифікацію у ФРН

Будівництво "Північного потоку-2" було закінчено на початку вересня 2021 року. У середині листопада німецьке Федеральне агентство мереж призупинило процедуру сертифікації газопроводу, зазначивши, що вона стане можливою лише після того, як оператор Nord Stream 2 AG пред'явить документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління "ПП-2".

У 2021 році Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тис. військовослужбовців, пояснюючи це навчаннями. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує жорсткими санкціями. Росія ж заперечує плани військової операції та звинувачує країни Заходу у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

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