Борис Джонсон назвав найближчі дні вирішальними для України

Прем'єр-міністр Великобританії вважає, що найближчі кілька днів стануть вирішальними у ситуації навколо України. Про це він сказав у четвер, 10 лютого, із посиланням на розвідку своєї країни щодо переміщення російських військ біля українських кордонів.



'Це, мабуть, найнебезпечніший момент у найбільшій кризі безпеки, з якою Європа зіткнулася за десятиліття і ми маємо діяти правильно. І я думаю, що поєднання санкцій та військової рішучості плюс дипломатія - це те, що потрібно", - сказав Джонсон.

На думку Джонсона, остаточне рішення про напад на Україну у Кремлі ще не ухвалили.

"Усі ми думаємо, що рішення ще не прийнято, але це абсолютно не означає того, що зовсім скоро не відбудеться чогось абсолютно катастрофічного", - сказав Джонсон під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Джонсон і Україна

За останній час британський прем'єр Джонсон неодноразово коментував можливу ескалацію російсько-українського конфлікту. Зокрема, Джонсон висловлював глибоке занепокоєння "ворожою діяльністю Росії біля українського кордону", що наразі спостерігається. Він наголосив на необхідності знайти такий "шлях уперед", який поважає територіальну цілісність України та її право на самооборону. 1 лютого британський прем'єр відвідав Україну особисто та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

У січні Україна отримала від Великобританії протитанкову зброю: гранатомети NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) із ефективною дальністю стрільби до 800 метрів. Також Лондон надав Києву допомогу в розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів, які спрямують на підтримку стабільного державного управління та енергетичної незалежності.

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