 Джонсон закликав Путіна долучити Україну до безпекових переговорів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Джонсон закликав Путіна долучити Україну до безпекових переговорів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним наголосив, що Україна має право претендувати на вступ до НАТО, а нове вторгнення РФ до неї стало би "трагічним прорахунком".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним 2 лютого заявив, що будь-яке подальше вторгнення РФ на українську територію стало би "трагічним прорахунком", йдеться в повідомленні пресслужби британського прем'єра.

Зокрема, Джонсон висловив глибоке занепокоєння "ворожою діяльністю Росії біля українського кордону", що наразі спостерігається. Він наголосив на необхідності знайти такий "шлях уперед", який поважає територіальну цілісність України та її право на самооборону.

Також прем'єр Великобританії підкреслив, що "відповідно до політики відкритих дверей НАТО всі європейські демократії мають право прагнути до членства в НАТО. Це право повною мірою стосується України". При цьому Джонсон наголосив, що НАТО є оборонним союзом.

"Лідери погодилися, що погіршення ситуації ні в чиїх інтересах. Прем'єр-міністр підкреслив важливість діалогу і дипломатії та необхідність залучити Україну до переговорів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: І зброя, і дипломатія. Як Великобританія та Польща підтримують Україну

Натомість пресслужба Кремля за результатами телефонної розмови повідомила, що Путін заявив про неготовність НАТО адекватно реагувати на російські занепокоєння щодо питань безпеки та про нібито "саботаж Києвом мінських домовленостей".

Нагадаємо, що за даними країн Заходу, Росія перекинула до анексованого нею Криму та до українського кордону до 120 тисяч військовослужбовців. Це розглядають як загрозу чергового вторгнення в Україну. Москва заперечує підготовку до нового вторгнення та звинувачує європейців і американців в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Читайте також: Кулеба анонсував створення альянсу Україна-Польща-Великобританія

Дивитись відео 06:59

Зброя, гроші та візит Джонсона: чому Лондон так опікується Україною (02.02.2022)

DW.COM

Данілов: Виконання мінських угод знищить Україну

Секретар РНБО закликає до перегляду мінських угод і застерігає, що дотримуватися їх у такому вигляді, як вони є зараз, небезпечно для України.  

Путін: Якщо Україна піде в НАТО, доведеться воювати з Альянсом за Крим

Президент РФ назвав неприпустимим зміцнення безпеки одних держав за рахунок інших. За словами Володимира Путіна, головна ціль США - "стримання розвитку Росії", а Україна - лише "інструмент досягнення цієї мети".  

Реклама

Докладно

Українські військові під час навчань Rapid Trident за участі військовослужбовців країн НАТО

Досвід Франції як члена НАТО, але без військової структури

Росія вимагає від НАТО не приймати Україну до своїх лав. Альянс не погоджується з цим. Чи можливий тут компроміс?  

Покупець передає євробанкноту на ринку

Інфляція в Єврозоні - найвища за всю історію євро як валюти

У січні ціни на товари та послуги у країнах євро зросли на 5,1 відсотка – максимальний показник з 1999 року.  