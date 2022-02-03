Джонсон закликав Путіна долучити Україну до безпекових переговорів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним 2 лютого заявив, що будь-яке подальше вторгнення РФ на українську територію стало би "трагічним прорахунком", йдеться в повідомленні пресслужби британського прем'єра.

Зокрема, Джонсон висловив глибоке занепокоєння "ворожою діяльністю Росії біля українського кордону", що наразі спостерігається. Він наголосив на необхідності знайти такий "шлях уперед", який поважає територіальну цілісність України та її право на самооборону.

Також прем'єр Великобританії підкреслив, що "відповідно до політики відкритих дверей НАТО всі європейські демократії мають право прагнути до членства в НАТО. Це право повною мірою стосується України". При цьому Джонсон наголосив, що НАТО є оборонним союзом.

"Лідери погодилися, що погіршення ситуації ні в чиїх інтересах. Прем'єр-міністр підкреслив важливість діалогу і дипломатії та необхідність залучити Україну до переговорів", - йдеться у повідомленні.

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Натомість пресслужба Кремля за результатами телефонної розмови повідомила, що Путін заявив про неготовність НАТО адекватно реагувати на російські занепокоєння щодо питань безпеки та про нібито "саботаж Києвом мінських домовленостей".

Нагадаємо, що за даними країн Заходу, Росія перекинула до анексованого нею Криму та до українського кордону до 120 тисяч військовослужбовців. Це розглядають як загрозу чергового вторгнення в Україну. Москва заперечує підготовку до нового вторгнення та звинувачує європейців і американців в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

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