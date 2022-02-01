Джонсон у Києві: У разі вторгнення Росії санкції будуть миттєвими

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час свого візиту до Києва у вівторок, 1 лютого, заявив про те, що у разі вторгнення РФ в Україну санкції Лондона будуть миттєвими.

Він попередив, що Великобританія разом із іншими країнами готує пакет санкцій та інших заходів, "які будуть активовані тієї самої хвилини, коли нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію", цитує агенція "Інтерфакс-Україна". Глава британського уряду зазначив, що ці санкції узгоджені зі США. Джонсон наголосив, що це робиться "не для того, щоб проявити ворожість до Росії, а щоб продемонструвати свою відданість захисту свободи, демократії та суверенітету України перед лицем агресії.

Він також зауважив, що подальший наступ на Україну був би "політичною, гуманітарною та військовою катастрофою". Мені здається, що це було б військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. І потенційне вторгнення було б поразкою для президента (Росії Володимира. - Ред.) Путіна", - сказав Джонсон.

Зеленський: Профілактика краще за реанімацію

У заяві за підсумками зустрічі з Джонсоном президент України Володимир Зеленський повідомив, що лідери країн обговорили подальші кроки щодо стримування російської агресії. "Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краще реанімації. Це доводить і нещодавнє рішення британського уряду про розробку закону, який посилить і розширить санкції за агресію проти України", - сказав президент.

На питання журналіста щодо того, чи вважає він, що персональні санкції проти президента РФ Володимира Путіна допоможуть запобігти ескалації, він повідомив: "Давайте запровадимо, а потім подивимося".

Британський прем'єр Борис Джонсон з президентом України Володимиром Зеленським

Раніше в МЗС Великобританії повідомляли, що у разі агресії Росії Лондон може запровадити санкції проти олігархів, близьких до Кремля.

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Загострення з Росією

За даними країн Заходу, Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною до 120 тисяч військовослужбовців. Москва заперечує підготовку до нового вторгнення та звинувачує європейців та американців у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Наприкінці грудня Росія висунула низку вимог до США та НАТО щодо так званих "гарантій безпеки", що стосуються скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення альянсу на схід. Вашингтон та керівництво НАТО відповіли на них відмовою. Серія січневих переговорів із РФ закінчилася безуспішно. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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