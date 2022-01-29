 Джонсон має намір обговорити з Путіним ситуацію довкола України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2022

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Новини

Джонсон має намір обговорити з Путіним ситуацію довкола України

Прем'єр-міністр Великобританії хоче докласти ще більших дипломатичних зусиль для врегулювання конфлікту з Росією, "щоб уникнути кровопролиття в Європі", заявили в Лондоні.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон

На тлі напруженої ситуації у конфлікті Росії та України прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір найближчими днями відвідати кризовий регіон. У цій поїздці главу британського уряду супроводжуватиме міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс, повідомили на Даунінг-стріт увечері у п'ятницю, 28 січня. Точна дата поїздки, а також те, куди саме поїде Джонсон, наразі не повідомляється.

Крім того речниця британського прем'єра повідомила, що наступного тижня Джонсон проведе телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. За її словами, британський прем'єр знову заявить про необхідність відвести російські війська від кордону з Україною та вжити заходи для дипломатичного врегулювання конфлікту. Дата переговорів із Путіним також наразі не розкривається.

Джонсон "повний рішучості активізувати дипломатичні зусилля та фактори стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі", зазначила прессекретарка прем'єра.

Близько тижня тому Джонсон застеріг Москву від нової агресії проти України та закликав Кремль до дипломатичного врегулювання конфлікту. "Якщо Росія почне вторгнення в Україну, в будь-якій формі і в будь-якому масштабі, це, на мій погляд, буде катастрофою не тільки для України, а й для Росії", - заявив він журналістам.

Ситуація на кордоні РФ та України

За даними Заходу, Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною до 120 тисяч військовослужбовців. Москва заперечує підготовку до нового вторгнення та звинувачує європейців та американців у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Наприкінці грудня Росія висунула низку вимог до США та НАТО щодо скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення Альянсу на схід. Вашингтон та керівництво НАТО відповіли на них відмовою. Серія січневих переговорів із РФ закінчилася безуспішно. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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