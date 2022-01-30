Американські сенатори наблизилися до погодження санкцій проти Росії

Американські сенатори від Демократичної та Республіканської партій близькі до узгодження законопроєкту про санкції щодо Росії у разі її нападу на Україну. Про це заявили в неділю, 30 січня, два провідні члени верхньої палати Конгресу Роберт Менендес та Джим Ріш в ефірі телеканалу CNN. Вони заявили, що сподіваються дати поштовх проєкту уже наступного тижня.

"Я сказав би, що ми вже на фінішній прямій. Існує неймовірно тверда двопартійна рішучість підтримати Україну та завдати серйозних наслідків Росії у разі її вторгнення", - цитує демократа Менендеса агенція Reuters.

Санкції на випередження

Водночас сенатор Менендес повідомив, що деякі передбачені санкції можуть бути введені ще до вторгнення з огляду на те, що Росія вже зробила. Він навів як приклади кібератаки на Україну та ймовірні російські зусилля щодо повалення українського уряду.

За його словами, більш руйнівні санкції будуть запроваджені у разі вторгнення в Україну, "але летальна допомога надаватиметься, незалежно від цього".

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Розбіжності щодо "Північного потоку-2"

Між сенаторами від двох партій зберігаються певні розбіжності, особливо щодо введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".

"Ми працюємо над цим. Думаю, це будуть останні точки над i, які ми розставимо перед тим, як перетнемо фінішну межу", - сказав республіканець Ріш.

Раніше американські сенатори уже зареєстрували низку законопроєктів щодо санкцій проти Росії на тлі загострення на українських кордонах, у тому числі проти президента РФ Володимира Путіна.

Напруження на кордонах

Останніми місяцями Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців, пояснивши це військовими навчаннями. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Кремль заперечує плани такої операції та звинувачує натомість Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

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