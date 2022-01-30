Загроза нападу Росії: Лондон не виключає арешт майна олігархів

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс не виключила запровадження санкцій за військову агресію Росії проти України, зокрема штрафних заходів проти російських олігархів. Оточенню президента РФ Володимира Путіна буде "ніде сховатися", якщо Москва почне вторгнення в Україну, попередила Трасс Кремль у неділю, 30 січня.

"Пріоритет номер один - утримати Володимира Путіна від цих дій", - наголосила глава британського МЗС.

Найближчого тижня Лондон оголосить заходи, спрямовані на вдосконалення санкційного законодавства, повідомила Ліз Трасс. Вона пояснила, що зараз Великобританія може вводити санкції лише проти тих, хто безпосередньо залучений до діяльності з дестабілізації України, але в майбутньому під санкції можуть підпасти будь-які громадяни та компанії, які становлять інтерес для Кремля та слугують йому опорою.

"Ніщо не виключено", - категорично відповіла глава британського зовнішньополітичного відомства на питання про можливі заходи проти майна російських бізнесменів, які мешкають у Сполученому Королівстві. Деталей законопроєкту Ліз Трасс поки не розкрила. Крім того, вона попередила, що у разі російського військового удару Великобританія направить в Україну зброю та фінансову підтримку.

Лондон може подвоїти війська у Східній Європі

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон може подвоїти кількість британських солдатів у Східній Європі, а також надати Естонії зброю для самооборони. "Цей пакет заходів стане чітким сигналом Кремлю: ми не зазнаємо його дестабілізуючих дій і завжди підтримуватимемо наших союзників по НАТО перед ворожістю Росії", - заявив він. Наразі, за офіційними даними, понад 900 британських військовослужбовців дислоковані в Естонії, понад 100 - в Україні та 150 - у Польщі.

Якщо президент Росії Володимир Путін обере "кровопролиття та руйнування" в Україні, це стане "трагедією для Європи", додав Джонсон, наголосивши: "Україна має бути вільна у виборі свого майбутнього".

Читайте також: Санкції Заходу за агресію РФ проти України: стан підготовки та що вони включатимуть

Карта розміщення російських військ на українському кордоні

Загострення конфлікту між Заходом та Росією

За даними країн Заходу, Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною до 120 тисяч військовослужбовців. Москва заперечує підготовку до нового вторгнення та звинувачує європейців та американців у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Наприкінці грудня Росія висунула низку вимог до США та НАТО щодо так званих "гарантій безпеки", що стосуються скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення альянсу на схід. Вашингтон та керівництво НАТО відповіли на них відмовою. Серія січневих переговорів із РФ закінчилася безуспішно. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Дивитись відео 12:40 "Призивайте, підемо воювати": українські "кіборги" про вторгнення Росії (28.01.2022)