Джонсон збирається подвоїти кількість британських солдатів у Східній Європі

Через загострення ситуації довкола України Великобританія має намір посилити свою військову присутність у Східній Європі. Прем'єр-міністр Борис Джонсон розглядає можливість удвічі наростити кількість британських солдатів у регіоні та поставити Естонії зброю для самооборони, повідомив у суботу, 29 січня, британський уряд.

"Цей пакет заходів стане чітким сигналом Кремлю: ми не потерпимо його дестабілізуючих дій і завжди підтримуватимемо наших союзників по НАТО перед лицем ворожості Росії", - заявив Джонсон. Наразі, за офіційними даними, понад 900 британських військовослужбовців дислоковані в Естонії, понад сто – в Україні та 150 – у Польщі.

За словами британського лідера, він наказав збройним силам готуватися до перекидання до Східної Європи наступного тижня, щоб вони "могли підтримувати наших союзників по НАТО на суші, у морі та в повітрі".

Якщо президент Росії Володимир Путін обере "кровопролиття та руйнування" в Україні, то це стане "трагедією для Європи", додав Джонсон, наголосивши: "Україна має бути вільна у виборі свого майбутнього".

Читайте також: Коментар: Як відповість Путін на "Не дочекаєтесь" Байдена

Джонсон проведе переговори з Путіним

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Великобританії має намір найближчими днями відвідати Східну Європу. Точна дата поїздки, а також те, куди саме приїде Джонсон, поки що не уточнювалися.

Крім того, речниця британського прем'єра повідомила, що наступного тижня Джонсон проведе телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. За її словами, британський прем'єр знову заявить про необхідність відвести російські війська від кордону з Україною та вжити заходів для дипломатичного врегулювання конфлікту. Дата переговорів із Путіним також поки що не називається.

Загострення відносин між Заходом та Росією

За даними країн Заходу, Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною до 120 тисяч військовослужбовців. Москва заперечує підготовку до нового вторгнення та звинувачує європейців та американців у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Наприкінці грудня Росія висунула низку вимог до США та НАТО щодо скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення Альянсу на схід. Вашингтон та керівництво НАТО відповіли на них відмовою. Серія січневих переговорів із РФ закінчилася безуспішно. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.