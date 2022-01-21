ЄС: Приводом для санкцій стане будь-яка агресивна дія РФ проти України

Якщо Росія піде на подальшу агресію проти України, то Європейський Союз запровадить санкції протягом кількох днів. При цьому реакцію Євросоюзу викличе будь-яка агресія з боку РФ. Про це у п'ятницю, 21 січня, заявив високопосадовець ЄС, говорячи про майбутнє засідання Ради ЄС із закордонних справ 24 січня, на якому питання російсько-українського конфлікту буде одним із головних, повідомляє кореспондент DW.

"Що стане приводом (для запровадження санкцій. - Ред.)? Приводом буде агресивна дія з боку Росії щодо України. Треба спершу побачити характер цієї агресивної дії, але будь-яка агресивна дія отримає відповідь", - зазначив чиновник. Він уточнив, що 24 січня міністри закордонних справ країн ЄС конкретні варіанти санкцій не розглядатимуть.

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ЄС зможе запровадити санкції протягом декількох днів

За словами високопосадовця, якщо агресія станеться, то "реакція буде дуже швидкою та надзвичайно чіткою, це буде питанням днів".

Він також прокоментував слова очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка напередодні застерегла Росію, що на "будь-які подальші атаки на територіальну цілісність України" ЄС відповість "масштабними економічними та фінансовими санкціями". Співрозмовник нагадав, що йдеться про найважливіший розвиток подій у європейській безпеці з кінця "холодної війни". "Рівень реакції з боку ЄС буде на рівні цього виклику", - запевнив він.

Він визнав наявність різних позицій щодо Росії між державами ЄС, однак вказав на те, що Євросоюзу протягом років з 2014 року вдалося зберегти єдність позиції щодо РФ. "Цього разу виключення не буде. Цього разу рівень єдності буде ще більшим", - висловив упевненість співрозмовник.

Нагадаємо, що у своєму виступі 19 січня президент США Джо Байден припустив відсутність єдності всередині Організації Північноатлантичного договору (НАТО), якщо Росія вдасться до "незначного вторгнення". На це президент України Володимир Зеленський відповів, що "незначних агресій не буває і маленьких народів не буває".

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