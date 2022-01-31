 І зброя, і дипломатія. Як Великобританія та Польща підтримують Україну | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.02.2022

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Україна

І зброя, і дипломатія. Як Великобританія та Польща підтримують Україну

Під час візиту до Києва британського прем'єра Джонсона та глави уряду Польщі Моравецького йшлося про підтримку України. Цього ж дня стало відомо і про плани створення "малого альянсу" Києва, Лондона та Варшави.

Борис Джонсон і Володимир Зеленський у Києві

Борис Джонсон і Володимир Зеленський у Києві

Великобританія буде і надалі надавати підтримку Україні, запевнив британський прем’єр Борис Джонсон увечері у вівторок, 1 лютого, під час візиту до Києва. Він також заявив про неприпустимість нової агресії Росії в Україну та пригрозив Москві новими жорсткими санкціями, які будуть запроваджені щойно російське військо перетне український кордон.

Джонсон застеріг, що згідно із законопроєктом, який британський парламент має проголосувати 10 лютого, уряд отримає можливість негайно запроваджувати жорсткі санкції. Водночас він пояснив, що ці заходи мають на меті схилити Кремль до дипломатії. "Це не для того, щоб проявити ворожість до Росії, а щоб продемонструвати свою відданість захисту свободи, демократії та суверенітету України перед лицем агресії", - зазначив британський прем'єр. Крім того, він повідомив про надання Києву додатково 88 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення української енергонезалежності.

Матеуш Моравецький оголосив у Києві про готовність надати озброєння Україні

Матеуш Моравецький оголосив у Києві про готовність надати озброєння Україні

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з британським прем’єром засоби стримування Росії від агресії щодо України. Він сказав, що цінує допомогу Великобританії. "Це - 1,7 мільярда фунтів стерлінгів на підтримку ВМС України, побудова сучасних військово-морських баз, пакет безпекової допомоги і озброєння", - заявив Зеленський.

Про допомогу Україні зброєю цього ж дня під час візиту до Києва говорив і польський прем'єр Матеуш Моравецький. “Ми готові передати Україні кілька десятків тисяч артилерійських снарядів і набоїв, переносні зенітно-ракетні комплекси "Гром", легкі міномети, а також дрони", - сказав він, перебуваючи в українській столиці.

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"Зброя підвищує ціну вторгнення"

Допомогу зі зброєю Україні нині важко переоцінити, зауважила у коментарі DW голова парламентського комітету з євроінтеграції, представниця "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе. "Зброя, яку надає Великобританія, робить путінські танки дуже вразливими і одразу значно підвищує для Росії ціну можливого сухопутного вторгнення”, - наголосила вона. Окрім цього, 88 мільйонів фунтів, які Лондон надасть для зменшення залежності від постачання російських енергоресурсів, “робить нас менш уразливими перед енергетичною агресією РФ”, переконана депутатка.

Що стосується польської допомоги, то це, на думку Климпуш-Цинцадзе, саме те, що Україні зараз найбільше потрібно, зокрема, снаряди та артилерійські боєприпаси, а також зенітно-ракетні комплекси "Гром", якими можна захищатися від повітряних ударів. "Окрім цього, дякуємо полякам за легкі міномети та розвідувальні дрони, які Польща планує надати. Це “очі” нашої оборони, які зменшують імовірність несподіваного нападу", - сказала депутатка.

Для України зараз важливим є будь-який жест солідарності й підтримки з боку інших країн, відзначив у коментарі DW Олександр Мережко, представник фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики. "Разом з тим, військова і фінансова допомога Великобританії та Польщі є значною, вона серйозно посилює нашу обороноздатність. Я сподіваюсь, що ця допомога зростатиме й стане прикладом для інших", - сказав він.

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"Малий альянс" Києва, Лондона та Варшави

Водночас у вівторок у Києві йшлося не лише про оборонну допомогу Україні та перспективу санкцій проти Росії у разі військового вторгнення. Цього ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Лондон, Варшава та Київ планують новий “малий альянс”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головною метою нового альянсу зміцнення поясу безпеки та посилення Балто-Чорноморської вісі. "Ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні", - заявив міністр. За його словами, офіційне оголошення про новий формат співпраці очікувалося 2 лютого, але було відтерміноване через раптову хворобу міністерки закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва заявив, що новий “малий альянс”, який створюють МЗС трьох країн, буде співпрацею з боротьби за безпеку в регіоні. "Ми переконалися у дестабілізації на східному фланзі НАТО. (...) Великобританія сама переконалася в тому, що таке довгі руки РФ та їхні спецслужби. (...) Наші міністри працюють заради цього формату", - сказав він.

Голова парламентського комітету з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе привітала нову ініціативу. "Будь-який формат підтримки України зараз дуже важливий, особливо оформлений у конкретні домовленості, які, сподіваюся, скоро стануть відомими. Це надзвичайно важливий і потужний політичний сигнал і агресору, що в разі його нового вторгнення наші друзі готові стати з нами пліч-о-пліч", - сказала вона.

Сподівання, що новий формат не буде суто декларативним

Представник монобільшості Олександр Мережко назвав Великобританію та Польщу "найбільш надійними стратегічними партнерами" України. Він вважає, що майбутній альянс може стати корисним в політичній, дипломатичній, а також безпековій і економічній сферах. "Можливо, також варто подумати над тим, щоб створити свого роду міні-НАТО. Це може бути життєздатним хоча б тому, що Великобританія є однією з провідних країн Європи, хоча не є членом ЄС", - сказав DW Мережко.

Однак тепер все залежатиме від того, яким вмістом буде наповнюватися цей формат, зазначає політик і сподівається, що він не буде суто декларативним. "Нас зараз насамперед турбують безпекові питання, тому це може бути основним напрямком - взаємодія у військовій сфері, можливо, навіть створення безпекових гарантій для України та створення спільних військових підрозділів за моделлю спільного українсько-польсько-литовського батальйону."

Хоча Великобританія та Польща зараз є одними з найбільш активних союзників України, в Києва є певні розбіжності з ними в оцінці загроз, вважає ексміністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. На його думку, Києву варто переконувати обох партнерів у важливості не лише військової, а й економічної допомоги Україні. Дипломат застеріг, що економічна криза може дестабілізувати країну зсередини і "тоді виникнуть загрози у військовій сфері".

Дивитись відео 02:05

Загроза вторгнення Росії: яку допомогу Україні вже надав Захід (20.01.2022)

  • Чотирилапий друг

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Чотирилапий друг

    "Бійці в однострої, касці і бронежилеті виглядають немов лицарі в обладунках", - каже Тілль Маєр. "Однак вони такі самі люди, як і ми з нашими почуттями і переживаннями. Те, як цей боєць подбав про свого пса, вбравши його у теплого кожуха - дуже зворушливе тому свідчення", - зазначає фотограф. Пси в окопах - не рідкість. Вони попереджають про небезпеку, є вірними друзями і... відлякують щурів.

  • Манекен, що рятує життя

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Манекен, що рятує життя

    У Широкиному поблизу Маріуполя доводиться пересуватися між будинками під прицілом ворога. Перш ніж перебігти у безпечне місце, бійці висувають у вікно або з-за рогу цей манекен, який вони знайшли у знищеній крамниці. "Кожна дірка на манекені могла бути смертельною кулею. Це життя у постійній напрузі, яке дуже виснажує зсередини", - каже Маєр. (Фото: Широкине, осінь 2017 року)

  • Зруйнована школа у Широкиному поблизу Маріуполя

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Зруйнована школа

    "У зруйнованій школі, де вчилися діти, відчуваєш особливий сум від того, скільки понівечила ця війна", - каже Тілль Маєр. (Широкине, літо 2019 року)

  • Знайомство перед смертю

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Знайомство перед смертю

    Вадим проводив німецькому фотографу "екскурсію" по колишньому курортному селищу Широкине, де до війни був у відпустці. Невдовзі боєць загинув. Це фото, зроблене Маєром, співслужбовці і вдова згодом помістили на пам'ятну плиту на могилі Вадима. "Зустріч з ним мене вразила. Після п'яти років на фронті у нього не було жодної ненависті", - каже Маєр. (Широкине, літо 2019 року)

  • З цигаркою і автоматом

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    З цигаркою і автоматом

    "Я ще ніде не бачив стільки людей, які палили би цигарку за цигаркою, як в окопах цієї війни. Це - наслідок постійного нервового напруження. Один раз необережно висунув голову з окопу - і тебе більше нема", - каже Тілль Маєр. Від цього окопу поблизу шахти Бутівка на околицях Донецька до позицій ворога лише кілька десятків метрів. (Літо 2018 року)

  • Не бачив нічого, крім війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Не бачив нічого, крім війни

    "Із солдатом Іваном я познаймився, коли йому був 21 рік. На той момент він був вже три роки на війні, куди він пішов добровольцем. Можна сказати, що у своєму житті він мало що бачив крім війни", - зазначає Маєр. На його переконання, підтримка початку нового життя тих, хто повертається з Донбасу, - один з найбільших викликів для України. (Шахта Бутівка, 2018 рік)

  • Десятки метрів від ворога

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Десятки метрів від ворога

    Ніде на лінії фронту позиції української армії та сепаратистів не розташовані так близько одна проти одної, як поблизу колишньої шахти Бутівка. У це місце Тілль Маєр приїздив не раз. "Від бліндажа на цьому фото до позиції ворога - лише 40 метрів. Важко собі уявити, як проводити під прицілом місяці і роки", - зазначає фотограф.

  • Раптом летять кулі

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Раптом летять кулі

    Попри те, що на лінії зіткнення тижнями панує тиша, стрілянина може відновитися у будь-який момент. На цьому фото боєць стріляє у напрямку сепаратистів, виявлених в тилу біля Широкиного.

  • У батьковому плащі

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    У батьковому плащі

    Порятунок від дощу і холоду цей молодий боєць знайшов у цьому незвичайному плащі. "У цьому плащі багато років тому служив у радянській армії мій батько", - пояснив хлопець. У перші роки війни на Донбасі бійці, яким не вистачало належного спорядження, викручувалися як могли. Згодом ситуація стала кращою, каже Маєр.

  • Мати на могилі сина

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Мати на могилі сина

    Сліди і рани цієї війни Тілль Маєр знаходить не лише на Донбасі, але по всій Україні. Це фото він зробив на Личаківському цвинтарі у Львові, де мати поховала свого сина, полеглого в бою. Його тіло вона півроку шукала, оббиваючи всі можливі пороги і зрештою знайшла, лише самотужки поїхавши до зони бойових дій.

  • Міни: тяжка спадщина війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Міни: тяжка спадщина війни

    Міни і снаряди, що не розірвалися, будуть загрозою для мирного населення десятиліттями, навіть якщо ця війна таки колись закінчиться, каже Тілль Маєр.

  • У напівзруйнованих селищах поблизу лінії зіткнення залишилися жити лише самотні старі люди.

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Залишилися лише старі

    У напівзруйнованих селищах поблизу лінії зіткнення залишилися жити лише самотні старі люди. До них часто не доїжджають жодні служби і єдина відрада - зустріч з волонтерами і співробітниками благодійних організацій. (Селище Кам'янка поблизу Авдіївки, Донецька область)

  • Ніч при свічках

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Ніч при свічках

    Старі люди, що залишилися у Кам'янці, навіть після тривалого затишшя, знову і знову потрапляють під обстріли. Найчастіше вони відбуваються вночі. Ця жінка регулярно проводить ночі при свічках, у підвалі своєї хати. Її потрет став частиною виставки Тілля Маєра, присвяченої життю цивільного населення у зонах конфліктів по всьому світу.

  • Жити на зло війні

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Жити на зло війні

    "Я ніде не бачив таких доглянутих вулиць і дворів, як у Авдіївці. Люди, які залишилися жити на лінії фронту, здається, дбають про своє місто - ніби на зло війні. Ці люди вражають своєю незламністю", - розповідає Тілль Маєр.

  • Хроніст забутої війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Хроніст забутої війни

    Тілль Маєр вже 12 разів був у зоні бойових дій на Донбасі. "Ця війна - це ганьба для Європи", - каже журналіст і фотограф. Він планує у Німеччині серію виставок, аби нагадати німцям про війну, що вже більше семи років триває зовсім поряд.

    Автор: Євген Тейзе


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