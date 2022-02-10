Росія розпочала спільні з Білоруссю військові маневри "Союзна рішучість-2022"

В Білорусі у четвер, 10 лютого, розпочалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022". Під час маневрів, що відбуватимуться до 20 лютого, збройні сили обох країн відпрацьовують "задачі з відсічі зовнішній агресії у ході проведення операції з оборони, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави" Росії та Білорусі, повідомляєміністерство оборони РФ .

Маневри проходять на білоруських полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Лесновський, Брестський та Осиповичський, а також на летовищах Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі. В російському міноборони кількість військовослужбовців та задіяних одиниць техніки, що беруть участь у маневрах, не називають.

Відомо, що Росія перекинула у Білорусь дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400, зенітно-гарматний дивізіон Панцир-С, винищувачі Су-35С та штурмовики Су-25 СМ.

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Українські навчання

Напередодні, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна проведе власні навчання одночасно з маневрами "Союзна рішучість". Під час них будуть застосовані ударні безпілотники Bayrаktar, протитанкові ракетні установки Javelin та NLAW. Проведення маневрів заплановане на 10-20 лютого.

Напруга на російсько-українському кордоні

Військові маневри у Білорусі та Україні відбуваються на тлі загострення конфлікту навколо України. З другої половини 2021 року Росія перекинула до анексованого Криму і до українського кордону понад 100 тисяч військових, пояснивши це проведенням військових навчань.

Кремль плани вторгнення в Україну заперечує та звинувачує Захід в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів. Західні держави закликають Росію відвести війська від українського кордону й погрожують жорсткими санкціями.