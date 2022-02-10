Україна висловила протест через навчання РФ у Чорному та Азовському морях

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест у зв’язку з проведенням Росією військово-морських навчань у Чорному та Азовському морях. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС, що була оприлюднена на сайті відомства у четвер, 10 лютого.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням РФ про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань", - йдеться в заяві.

Київ засуджує "суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства", що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України. "Подібні агресивні дії РФ як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими", - переконані у МЗС.

Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали "належну оцінку та відповідь", наголосили в МЗС.

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Реакція міністра оборони України

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков перекриття акваторій морів для навчань назвав "тактикою повзучої окупації моря", яку використовують росіяни.

"Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі", - написав міністр оборони на своїй сторінці у Facebook.

Військово-морські навчання РФ

Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков стверджує, що усі військові маневри російських кораблів у Чорному морі у рамках навчань відповідають міжнародному праву, а торгові маршрути не блокуються.

8 лютого десантні кораблі військово-морського флоту РФ почали проходження проток Босфор та Дарданелли з Середземного до Чорного моря для проведення військово-морських навчань.

На сайті міноборони РФ зазначається, що згідно з планом підготовки ВМС РФ на 2022 рік, у січні-лютому у всіх зонах відповідальності флоту відбудуться маневри. На меті відпрацювання протидії загрозам РФ з моря та океану.