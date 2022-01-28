Макрон і Путін обговорили російські пропозиції щодо безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон та президент Росії Володимир Путін у п'ятницю, 28 січня, під час телефонної розмови обговорили російські пропозиції щодо гарантій безпеки, а також ситуацію в Україні.

В Єлисейському палаці нині не прокоментували розмову президентів. Пресслужба президента РФ у повідомленні про розмову зазначила, що Путін і Макрон провели "довгу телефонну розмову", під час якої хазяїн Кремля висловив своє невдоволення письмовими відповідями США та НАТО на російські проєкти угод про гарантії безпеки.

Зокрема, у Кремлі поскаржилися, що так і не були враховані вимоги Росії щодо недопущення розширення НАТО, відмови від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів, а також повернення військового потенціалу та інфраструктури Альянсу в Європі на позиції 1997 року.

Також Путін заявив про ігнорування принципу неподільності безпеки, який передбачає, що жодна країна не повинна зміцнювати свою безпеку за рахунок інших. "Російська сторона уважно вивчить отримані письмові відповіді, після чого визначиться зі своїми подальшими діями", повідомили в Кремлі.

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Бойовий пункт сепаратистів на Донбасі (архівне фото)

РФ вимагає від України прямого діалогу з бойовиками

Крім того, під час розмови з Макроном Путін зажадав неухильного виконання Україною "положень Мінських та інших домовленостей". "Насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком та Луганськом, а також правового оформлення особливого статусу Донбасу", - повідомила пресслужба Кремля.

Як відомо, Україна офіційно відхиляє будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених республік на Донбасі. Київ бачить за столом переговорів лише РФ як сторону конфлікту.

Нагадаємо, у грудні Росія почала вимагати від США та НАТО надати їй "гарантії забезпечення її безпеки". Йдеться про два документи - Договір між РФ та США про гарантії безпеки та Угоду про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Серед іншого Москва наполягає на юридичних гарантіях того, що Україна не стане членом НАТО. Північноатлантичний альянс відмовляє у цих вимогах та наголошує, що двері НАТО залишатимуться відкритими.

26 січня США та НАТО дали письмову відповідь РФ на її "безпекові пропозиції". У Кремлі цю відповідь назвали такою, яка "дає не дуже багато приводів для оптимізму". Там також пообіцяли, що Москва офіційно відповість на зустрічні пропозиції Вашингтона, але коли це відбудеться не відомо. Самого тексту відповіді у публічному доступі немає.

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