Рада ЄС - Росії: У XXI столітті немає місця сферам впливу

Рада Європейського Союзу засудила продовження Росією агресії проти України та погрози Москви на адресу Києва. Про це йдеться у заяві Ради ЄС, ухваленій міністрами закордонних справ усіх 27 держав-членів Євросоюзу під час їхнього засідання у Брюсселі в понеділок, 24 січня.

"Рада ЄС засуджує продовження агресивних дій та погроз Росії проти України, а також закликає Росію до деескалації, дотримання міжнародного права та конструктивної участі в діалозі у рамках наявних міжнародних механізмів", - зазначається у документі.

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ЄС: Дії Росії є загрозою миру та стабільності в Європі

"Поняттю "сфер впливу" немає місця у ХХІ столітті", - наголосили у Раді ЄС. У документі додали, що європейська безпека є неподільною. "Будь-який виклик європейському безпековому порядку впливає на безпеку ЄС і його держав-членів", - говориться в заяві.

Міністри додали, що саме діалог на основі ключових принципів європейської безпеки є шляхом до "покращення безпекової ситуації й гарантування миру та стабільності на нашому континенті". Ідеться про принципи, викладені у статуті ООН та основоположних документах ОБСЄ. Зокрема, це суверенітет та територіальна цілісність держав, непорушність кордонів, відмова від застосування сили та свобода держав обирати безпекові альянси, нагадали у Раді ЄС.

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"Ці принципи не є предметом переговорів, перегляду або нової інтерпретації. Їх порушення Росією є перешкодою для спільної та неподільної безпеки у Європі та створює загрозу миру та стабільності на нашому континенті", - зауважується в документі.

ЄС прискорить підготовку варіантів санкцій щодо Росії

У Раді ЄС повторили застереження грудневого саміту ЄС, що "будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки та високу ціну". "Це включатиме широкий набір секторальних та індивідуальних обмежувальних заходів, які буде ухвалено у координації з партнерами", - уточнили міністри та додали, що "ЄС прискорив підготовчу роботу в цьому напрямі".

Водночас держави-члени Євросоюзу висловили готовність працювати над посиленням наявних механізмів військової прозорості та уникнення непередбачуваних ситуацій, а також контролю над озброєннями. "Рада ЄС наголошує на ролі ОБСЄ як належного майданчика для вирішення занепокоєнь щодо безпеки усіх зацікавлених сторін", - додається в документі. У Раді ЄС також закликали Росію до конструктивної участі у цьому діалозі.

Глави МЗС країн Євросоюзу звернулися й до України, нагадавши їй про важливість реформ як засобу до посилення стійкості як до зовнішніх, так і внутрішніх загроз. При цьому в ЄС підтвердили готовність підтримувати можливості України протистояти кібератакам, гібридним загрозам і дезінформації.