Румунія вимагатиме розширення присутності НАТО на своїй території

Румунія на тлі загрози нового російського вторгнення в Україну хоче розширити присутність військ НАТО на своїй території. "Ми готові до ширшої присутності сил Альянсу", - заявив президент Румунії Клаус Йоханніс у телезверненні до народу після засідання Вищої ради оборони у Бухаресті в середу, 26 січня.

Йоханніс пообіцяв активно добиватися розміщення додаткових військ НАТО на території Румунії. Він закликав НАТО та ЄС до єдності та солідарності на тлі конфлікту між Росією та Україною. "У спровокованій Росією кризі у сфері безпеки на карту поставлена ​​безпека не лише України і Європи, а й усього євроатлантичного простору", - наголосив Йоханніс.

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Румунський президент також повідомив, що його країна готується доприйому біженців у разі, якщо Росія "відмовиться від шляху діалогу", і почнуться бойові дії.

Нині на румунській військовій базі Девеселу розміщено американський комплекс протиракетної оборони (ПРО) Aegis Ashore, а на аеродромі "Михайло Когелнічану" на Чорному морі - базу військово-повітряних сил США.

Загроза вторгнення Росії в Україну

За даними Києва і Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині дислокувались близько 100 тисяч військовослужбовців РФ. Також у Держдепі США вважають, що перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого, змушує побоюватися, що ці сили "потенційно" можуть бути використані для нападу на Україну.

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На тлі військовї напруженості НАТО приводить свої збройні сили в стан бойової готовності та направляє додаткові кораблі й винищувачі в Східну Європу. Зокрема, Данія направляє у Балтійське море фрегат і планує перекинути в Литву чотири винищувачі F-16. Іспанія направляє кораблі, а США проводить консультації з союзниками у Східній Європі щодо можливого посилення американського військового контингенту у Східній Європі.

У НАТО до 2014 року не було військ у східній частині Альянсу - аж до анексії Криму Росією. Зараз там присутні бойові підрозділи на ротаційній основі.