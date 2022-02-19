В "ДНР" та "ЛНР" оголосили загальну мобілізацію населення

Очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін оголосив загальну мобілізацію населення самопроголошеної "республіки", повідомляє в суботу, 19 лютого, російська агенція "Інтерфакс". Відповідний указ було підписано того ж дня. "Закликаю земляків, які перебувають у запасі, з'явитися до військових комісаріатів", - заявив Пушилін у відеозверненні до місцевого населення.

Про мобілізацію чоловіків віком від 18 до 55 років оголосили і в "ЛНР". В указі, підписаному ватажком самопроголошеної "республіки" Леонідом Пасічником, зазначено, що "виконавчі органи державної влади" відтепер мають право вилучати у жителів та установ "ЛНР" транспортні засоби та інше майно "для забезпечення потреб оборони".

"Евакуація" населення ОРДЛО до РФ

18 лютого ватажки самопроголошених утворень на непідконтрольній Києву частині Донбасу оголосили "масову евакуацію жителів до Російської Федерації" через нібито плани української армії про наступ на Донбасі. Ішлося про "централізований виїзд" у Ростовську область, у першу чергу, дітей, жінок і людей похилого віку.

Київ будь-які плани "наступу" заперечує.

"Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ ЗСУ та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на Сході України", - заявив Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав поширення такої інформації "російською пропагандою" та наголосив на відданості України виключно дипломатичному шляху вирішення конфлікту.

Привід для вторгнення

Захід не підтверджує заяви Росії про відведення частини військ від кордонів України і, навпаки, заявляє про продовження нарощування РФ військового контингенту в регіоні.

За оцінками США, загроза нового вторгнення РФ в Україну зберігається і є дуже високою найближчими днями. У Вашингтоні заявляють, що РФ може напасти в будь-який момент під надуманим приводом. У цьому контексті занепокоєння США викликали слова Путіна про "геноцид" на Донбасі.

Тим часом естонська розвідка говорить про велику ймовірність ескалації на Донбасі, за якої РФ зможе заперечувати свою участь в бойових діях, що дозволить їй уникнути санкцій Заходу.