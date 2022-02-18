У ЄС поклали відповідальність за ескалацію на Донбасі на бойовиків

Відповідальність за нинішню ескалацію на Донбасі лежить на підконтрольних РФ сепаратистах. Про це кореспонденту DW заявив високопосадовець Євросоюзу у п'ятницю, 18 лютого. Чиновник говорив перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ, запланованим на 21 лютого. У ньому має взяти участь і глава МЗС України Дмитро Кулеба.

За словами брюссельського чиновника, у ЄС "надзвичайно занепокоєні" двома речами. Перша з них - обстріли та "різке збільшення насильства" на Донбасі. "Очевидно, що відповідальність лежить на, так би мовити, сепаратистських силах на Донбасі, яких підтримує Росія. Українська армія лише утримує свої позиції", - зазначило джерело.

Друга річ, яка непокоїть ЄС, - це наратив довкола загострення насильства на Донбасі, який Росія намагається продати, стверджуючи, що це Україна відповідальна за обстріли. Він нагадав заяву президента РФ Володимира Путіна про начебто "геноцид" на Донбасі. "Ми надзвичайно занепокоєні цим, бо це можна зрозуміти як провокування атаки або як виправдання (Росією. - Ред.) своєї атаки", - додав чиновник.

"По-перше, насильство має зупинитися. По-друге, цей токсичний наратив, який не відповідає дійсності, має припинитися. Бо це вже виходить за межі дезінформації та переходить у царину війни у тому розумінні, що ці заяви робляться, вірогідно, аби виправдати те, що виправдано не може бути, а саме, напад на Україну", - наголосив високопосадовий чиновник ЄС.

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Нагадаємо, що ситуація на Донбасі загострилася 17 лютого. У штабі Операції об'єднаних сил (ООС) заявили про обстріли біля кількох десятків населених пунктів на лінії розмежування. 18 лютого численні обстріли продовжилися.

При цьому бойовики звинувачують українську сторону в обстрілах. У п'ятницю сепаратисти в Донецьку та Луганську оголосили "масову евакуацію" місцевих жителів до Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ спрямувала своїх спостерігачів до дитячого садка у Станиці Луганській, куди влучив артилерійський снаряд.