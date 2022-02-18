Загострення на Донбасі: ОБСЄ спрямувала спостерігачів до Станиці Луганської

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) спрямувала до населеного пункту Станиця Луганська на Сході України спостерігачів, говориться у звіті організації, опублікованому в середу, 17 лютого.

"За останню добу СММ перенаправила кілька патрулів у Донецькій та Луганській областях, зокрема, спрямувавши їх до дитячого садка та залізничного вокзалу в населеному пункті Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 кілометрів на північний схід від Луганська)", - ідеться у повідомленні.

За даними українських військових, 17 лютого внаслідок обстрілу з боку непідконтрольних територій так званої "ЛНР" один зі снарядів потрапив у дитячий садок у Станиці Луганській. Діти не постраждали, однак троє співробітників садка потрапили у лікарню з контузією. Ушкоджень також зазнала комунальна інфраструктура селища - лінія електропередач та газогін, залізничне депо станції Кіндрашівська-Нова у населеному пункті. Крім того, українська сторона повідомляла про обстріли ліцею у селищі Врубівка на Луганщині.

В ОБСЄ повідомляють, що ще додатково перевірятимуть останні заяви про обстріли на Луганщині. Водночас за останній звітний період, 16 лютого, спостерігачі зафіксували 189 порушень режиму тиші у Донецькій та 402 - у Луганській областях. СММ констатує, що загалом з 22 липня 2020 року, відколи сторони домовилися про перемир'я на Донбасі, спостерігачі уже зафіксували майже 110 тисяч випадків його порушення.

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Взаємні звинувачення в обстрілах

У штабі Операції об'єднаних сил (ООС) України у п'ятницю, 18 лютого, повідомили про 60 порушень режиму припинення вогню за минулу добу та 20 випадків станом на ранок п'ятниці. За даними української сторони, збройні формування ведуть обстріли із населених пунктів, розміщуючи артилерійські системи поблизу житлових будинків.

Також у штабі уточнили, що внаслідок обстрілів 17 лютого у Станиці Луганській було зруйновано два приватні будинки. Фото зруйнованої будівлі опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

А у Врубівці Луганської області "пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок".

Тим часом інформаційні ресурси сепаратистів заявляють, що обстріли у Станиці Луганській здійснили ЗСУ, та звинувачують Київ у веденні вогню. У "ДНР" повідомили про відсутність електропостачання у деяких населених пунктах через обстріли і 24 випадки порушення режиму тиші за минулу добу. Сепаратисти також заявляють про нібито 78 випущених українською армією мін і снарядів від початку доби 18 лютого.

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