Співробітники місії ОБСЄ залишають Україну

Співробітники Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ), які знаходилися в Донецьку, почали залишати контрольований проросійськими сепаратистами Донецьк в неділю, 13 лютого, на тлі загрози нового російського нападу на Україну.

"Окремі держави-учасниці ОБСЄ нещодавно вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, слід залишити Україну в наступні кілька днів", - йдеться у заяві на сайті СММ ОБСЄ. Громадяни яких країн поїхали, не уточнюється.

Місія ОБСЄ продовжить роботу

"Місія продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат із спостерігачами, розміщеними у десяти містах по всій Україні", - наголошується в заяві.

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За даними агентства Reuters, США закликали всіх своїх громадян залишити Україну, зокрема спостерігачів СММ. Водночас Великобританія лише вивела працівників моніторингу з областей, контрольованих сепаратистами. Україну могли залишити до 160 співробітників СММ, серед них громадяни Нідерландів, Канади, Словаччини та Албанії, повідомило джерело в ОБСЄ.

Неозброєну цивільна місію, яка цілодобово моніторить ситуацію в Україні, розгорнули у березні 2014 року після звернення українського уряду до ОБСЄ. Основні завдання СММ - неупереджене та об'єктивне спостереження та складання звітів про ситуацію в Україні, насамперед про дотримання перемир'я між сторонами конфлікту у її східних регіонах, а також сприяння діалогу між усіма сторонами.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що вторгнення Росії в Україну може початися "будь-якої миті". Згідно з даними німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби на основі останньої інформації остерігаються, що воно може статися вже 16 лютого.