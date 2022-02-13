Американські співробітники місії ОБСЄ виїздять з Донецька - Reuters

Співробітники США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) почали виїжджати автомобілями з контрольованого сепаратистами Донецька в неділю, 13 лютого, повідомляє агенція Reuters.

DW звернулася до пресслужби ОБСЄ з проханням прокоментувати цю інформацію, однак у неділю зранку там не відповіли на дзвінки та повідомлення.

Як зазначається у звіті Спеціальної моніторингової групи (СММ) ОБСЄ від 12 лютого, у пункті пропуску біля непідконтрольного нині Україні селища Довжанське, яке знаходиться на кордоні з Росією, учасник збройних формуваньпогрожував патрулю СММ арештом в разі відмови покинути цей район. За його словами, "СММ не дозволено відвідувати цей район без узгодження з керівництвом". Він погрожував "арештувати та посадити спостерігачів СММ до в'язниці, якщо вони не залишать цей район на його вимогу". Також бойовик заявив, що "СММ дозволяється виконувати свою роботу уздовж лінії зіткнення, а не у прикордонних районах".

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Евакуація з України

У четвер, 10 лютого, президент США Джо Байден закликав американців, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через загрозу війни з Росією.

Президент Сполучених Штатів підкреслив, що він за жодного сценарію не готовий відправляти американських військових до України для евакуації громадян США: "Коли американці та росіяни почнуть стріляти один в одного, це буде світова війна".

Невдовзі після заяви Байдена почали з'являтися повідомлення із щонайменше 18 країн із закликом до своїх громадян залишити Україну. Серед них Великобританія, Фінляндія, Кувейт, Японія, Нідерланди та інші.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що вторгнення Росії в Україну може початися "будь-якої миті". Згідно з даними німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби на основі останньої інформації остерігаються, що воно може статися вже 16 лютого. Американська сторона попередила про це уряд Німеччини та інших країн НАТО, писало видання.