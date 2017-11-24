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Леонід Пасічник

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Леонід Пасічник - один із сепаратистських лідерів у так званій "ЛНР"

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Новини

8 січня 2024 р.

Російський літак упустив авіабомбу на окуповане Рубіжне

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Докладно

Володимир Зеленський

Зеленський розкритикував Медведчука і Клімкіна за полонених

Зеленський розкритикував Медведчука і Клімкіна за полонених

Медведчук чомусь обмінює полонених лише перед виборами, а МЗС ігнорує президента в зовнішній політиці, каже Зеленський.
Політика27 червня 2019 р.
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Новий очільник "ЛНР": хто такий Леонід Пасічник? (27.11.2017)

Новий очільник "ЛНР": хто такий Леонід Пасічник? (27.11.2017)

Новий ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник носив українські погони, був підполковником СБУ. Яким чином він став агентом ФСБ на Луганщині і зрештою "очолив" "ЛНР"?
Політика27 листопада 2017 р.01:54 хв.
На вулицях Луганська

У "ЛНР" самопроголосився новий голова

У "ЛНР" самопроголосився новий голова

Керівник "міндержбезпеки" оголосив себе новим главою "ЛНР", бо Плотницький пішов у відставку через наслідки контузії.
Політика24 листопада 2017 р.