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Леонід Пасічник
Тема
Леонід Пасічник - один із сепаратистських лідерів у так званій "ЛНР"
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Новини
08.01.2024
8 січня 2024 р.
Російський літак упустив авіабомбу на окуповане Рубіжне
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Докладно
Зеленський розкритикував Медведчука і Клімкіна за полонених
Зеленський розкритикував Медведчука і Клімкіна за полонених
Медведчук чомусь обмінює полонених лише перед виборами, а МЗС ігнорує президента в зовнішній політиці, каже Зеленський.
Політика
27.06.2019
27 червня 2019 р.
Новий очільник "ЛНР": хто такий Леонід Пасічник? (27.11.2017)
Новий очільник "ЛНР": хто такий Леонід Пасічник? (27.11.2017)
Новий ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник носив українські погони, був підполковником СБУ. Яким чином він став агентом ФСБ на Луганщині і зрештою "очолив" "ЛНР"?
Політика
27.11.2017
27 листопада 2017 р.
01:54 хв.
У "ЛНР" самопроголосився новий голова
У "ЛНР" самопроголосився новий голова
Керівник "міндержбезпеки" оголосив себе новим главою "ЛНР", бо Плотницький пішов у відставку через наслідки контузії.
Політика
24.11.2017
24 листопада 2017 р.
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