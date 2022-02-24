У Київській області впав військовий літак ЗСУ, є загиблі

Військовий літак ЗСУ впав у Київській області в четвер, 24 лютого. На борту літака перебували 14 людей. Серед них є загиблі, кількість загиблих уточнюється. Літак зайнявся після падіння. Трагедія сталася між селами Жуківці і Трипілля Обухівського району Київської області, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

ОДА: Ситуація в Київській області контрольована

Ситуація в Київській області контрольована, працює громадський транспорт, соціальні заклади області забезпечені харчуванням та водою. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Кулеба.

"Обстрілів зазнали військові об'єкти у Броварах та Гостомелі. Є поранені. У Броварах шість постраждалих наразі отримують кваліфіковану медичну допомогу", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу в четвер.

Він наголосив, що "ситуація наразі у Київській області контрольована, постійно перевіряють мобільний зв'язок, усі комунікації працюють стабільно", цитує "Інтерфакс-Україна".

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Кулеба додав, що поліцейські патрулюють у посиленому режимі. "Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях, зокрема, слід звертати увагу на людей з елементами червоного кольору на одязі", - додав Кулеба.

Бій у Сумах і наступ російських військ із боку Конотопа

Станом на другу половину дня 24 лютого українські військові ЗСУ та прикордонники ведуть бій із російськими військами на околицях Сум. Окрім того, росіяни наступають із боку Конотопа, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Прикордонники із ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій із російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією, РФ здійснює наступ із боку н.п. Конотопу", - ідеться в заяві.

Про бій у Сумах також повідомляє міністерство внутрішніх справ України.

Росія напала на Україну

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції проти України. Російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати Україну.

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