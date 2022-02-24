НАТО розгортає додаткові сили у східній частині Альянсу

НАТО найрішучішим чином засудило "жахливу" та неспровоковану атаку Росії на Україну, яку неможливо жодним чином виправдати. Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради, оприлюдненій у четвер, 24 лютого.

"Наші думки з тими, хто загинув і отримав поранення, а також з народом України. Ми також засуджуємо Білорусь за те, що вона уможливила цю атаку", - додали у Північноатлантичній раді, екстрене засідання якої скликав генсек НАТО Єнс Столтенберг. У заяві наголосили, що російська атака є "актом агресії проти незалежної та мирної країни".

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"Ми закликаємо Росію негайно припинити її воєнні дії та вивести всі її війська з України та з (територій. - Ред.) довкола неї, цілковито поважати міжнародне гуманітарне право, а також надати безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ та допомогу всім особами, які її потребують", - зазначили в НАТО. "Лідери Росії повинні нести цю відповідальність за наслідки своїх дій. Росія заплатить дуже важку економічну та політичну ціну", - додається у заяві.

В Альянсі заявили, що дії Росії несуть серйозну загрозу євроатлантичній безпеці, а також наголосили, що вони матимуть "геостратегічні наслідки". "Ми розгортаємо додаткові оборонні сухопутні та військово-повітряні сили у східній частині Альянсу, а також додаткові військово-морські сили", - додали в НАТО.