Нейтральна Швейцарія приєднається до санкцій ЄС щодо РФ

Швейцарія приєднається до санкцій ЄС проти Росії через вторгнення російських військ в Україну. Відповідне рішення у понеділок, 28 лютого, ухвалили Федеральні збори Швейцарії. Санкції запроваджуватимуться у координації з Європейським Союзом.

Ідеться найперше про товарні обмеження та фінансові санкції. Також Швейцарія підтримує санкції ЄС щодо президента РФ Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Крім іншого, Швейцарія закриє своє небо для російських літаків за винятком гуманітарних, медичних та дипломатичних рейсів. Берн також підтримав відключення низки російських банків від платіжної системи SWIFT.

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Раніше президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс вже анонсував застосування Швейцарією усіх санкцій ЄС проти Росії. Експерти наголошують, що ці санкції є унікальними, оскільки Швейцарія запроваджує їх попри традиційний для країни нейтралітет.

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"Ми перебуваємо у надзвичайній ситуації, коли мають бути застосовані надзвичайні засоби", - заявив президент Кассіс під час пресконференції у Берні.

Підтримка Швейцарією України

Протягом наступних днів Швейцарія надасть Україні близько 25 тонн гуманітарної допомоги, вартість близько 400 тисяч швейцарських франків. Також країна надасть Україні необхідні ліки та медичні засоби.