 Макрон набрав найбільше голосів у першому турі президентських виборів у Франції | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.04.2022

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Європа

Макрон набрав найбільше голосів у першому турі президентських виборів у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон має високі шанси бути переобраним на наступний термін. Після того, як він набрав найбільше голосів у першому турі, глава держави заручився підтримкою низки найсильніших конкурентів.

У другому турі Макрона готові підтримати 54 відсотка виборців, засвідчило опитування

У другому турі Макрона готові підтримати 54 відсотка виборців, засвідчило опитування

Еммануель Макрон став лідером за результатами першого туру виборів президента Франції, набравши 27,4 відсотка голосів. Друге місце посіла права популістка Марін ле Пен з результатом у 24 відсотка. Такі результати у понеділок зранку, 11 квітня, оприлюднило міністерство внутрішніх справ Франції за результатами обробки 97 відсотків бюлетенів виборців.

Вирішальне голосування - 24 квітня

"Не можна розслаблятися, ще нічого не вирішено", - застеріг Макрон, звертаючись до своїх виборців. Ле Пен закликала своїх прибічників мобілізувати всі зусилля і заявила, що у другому турі виборів 24 квітня французи обиратимуть між "двома протилежними баченнями майбутнього". В основі політичного світогляду Ле Пен лежить неприйняття Європейського Союзу, натомість Макрон є проєвропейським політиком.

Марін Ле Пен намагається мобілізувати виборців до другого туру

Марін Ле Пен намагається мобілізувати виборців до другого туру

Екзит-поли, проведені соціологічними службами у день голосування у першому турі прогнозують діючому президенту впевнену перевагу і в другому турі. За даними інституту Ipsos-Soprea Steria, 24 квітня за Еммануеля Макрона готові проголосувати 54 відсотки виборців, повідомляє dpa.

"Жодного голосу мадам Ле Пен"

Шанси зрештою переобратися на другий термін для Макрона підвищуються з огляду на підтримку у другому турі частини найвпливовіших політичних конкурентів. Зокрема, підтримати діючого президента закликав Жан-Люк Меленшон, який у першому турі фінішував третім, набравши близько 21 відсотка голосів. "Не давайте жодного голосу мадам Ле Пен. Не робіть помилку, яку не можна буде виправити", - застеріг своїх виборців Меленшон.

Кандидатка від "Республіканців" Валері Пекрес також закликала у другому турі проголосувати за Макрона. Пекрес у першому турі посіла четверте місце, набравши 4,7 відсотка голосів.

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Президентські вибори у Франції: Макрон та Ле Пен виходять у другий тур - екзитполли

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