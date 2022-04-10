Макрон набрав найбільше голосів у першому турі президентських виборів у Франції

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Президент Франції Еммануель Макрон має високі шанси бути переобраним на наступний термін. Після того, як він набрав найбільше голосів у першому турі, глава держави заручився підтримкою низки найсильніших конкурентів.
Еммануель Макрон став лідером за результатами першого туру виборів президента Франції, набравши 27,4 відсотка голосів. Друге місце посіла права популістка Марін ле Пен з результатом у 24 відсотка. Такі результати у понеділок зранку, 11 квітня, оприлюднило міністерство внутрішніх справ Франції за результатами обробки 97 відсотків бюлетенів виборців.
"Не можна розслаблятися, ще нічого не вирішено", - застеріг Макрон, звертаючись до своїх виборців. Ле Пен закликала своїх прибічників мобілізувати всі зусилля і заявила, що у другому турі виборів 24 квітня французи обиратимуть між "двома протилежними баченнями майбутнього". В основі політичного світогляду Ле Пен лежить неприйняття Європейського Союзу, натомість Макрон є проєвропейським політиком.
Екзит-поли, проведені соціологічними службами у день голосування у першому турі прогнозують діючому президенту впевнену перевагу і в другому турі. За даними інституту Ipsos-Soprea Steria, 24 квітня за Еммануеля Макрона готові проголосувати 54 відсотки виборців, повідомляє dpa.
Шанси зрештою переобратися на другий термін для Макрона підвищуються з огляду на підтримку у другому турі частини найвпливовіших політичних конкурентів. Зокрема, підтримати діючого президента закликав Жан-Люк Меленшон, який у першому турі фінішував третім, набравши близько 21 відсотка голосів. "Не давайте жодного голосу мадам Ле Пен. Не робіть помилку, яку не можна буде виправити", - застеріг своїх виборців Меленшон.
Кандидатка від "Республіканців" Валері Пекрес також закликала у другому турі проголосувати за Макрона. Пекрес у першому турі посіла четверте місце, набравши 4,7 відсотка голосів.
За даними екзит-поллів у Франції, до другого туру президентських виборів виходять чинний президент Франції Еммануель Макрон та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.