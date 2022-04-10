Макрон набрав найбільше голосів у першому турі президентських виборів у Франції

Еммануель Макрон став лідером за результатами першого туру виборів президента Франції, набравши 27,4 відсотка голосів. Друге місце посіла права популістка Марін ле Пен з результатом у 24 відсотка. Такі результати у понеділок зранку, 11 квітня, оприлюднило міністерство внутрішніх справ Франції за результатами обробки 97 відсотків бюлетенів виборців.

Вирішальне голосування - 24 квітня

"Не можна розслаблятися, ще нічого не вирішено", - застеріг Макрон, звертаючись до своїх виборців. Ле Пен закликала своїх прибічників мобілізувати всі зусилля і заявила, що у другому турі виборів 24 квітня французи обиратимуть між "двома протилежними баченнями майбутнього". В основі політичного світогляду Ле Пен лежить неприйняття Європейського Союзу, натомість Макрон є проєвропейським політиком.

Марін Ле Пен намагається мобілізувати виборців до другого туру

Екзит-поли, проведені соціологічними службами у день голосування у першому турі прогнозують діючому президенту впевнену перевагу і в другому турі. За даними інституту Ipsos-Soprea Steria, 24 квітня за Еммануеля Макрона готові проголосувати 54 відсотки виборців, повідомляє dpa.

"Жодного голосу мадам Ле Пен"

Шанси зрештою переобратися на другий термін для Макрона підвищуються з огляду на підтримку у другому турі частини найвпливовіших політичних конкурентів. Зокрема, підтримати діючого президента закликав Жан-Люк Меленшон, який у першому турі фінішував третім, набравши близько 21 відсотка голосів. "Не давайте жодного голосу мадам Ле Пен. Не робіть помилку, яку не можна буде виправити", - застеріг своїх виборців Меленшон.

Кандидатка від "Республіканців" Валері Пекрес також закликала у другому турі проголосувати за Макрона. Пекрес у першому турі посіла четверте місце, набравши 4,7 відсотка голосів.