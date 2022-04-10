Президентські вибори у Франції: Макрон та Ле Пен виходять у другий тур - екзитполли
За даними екзит-поллів у Франції, до другого туру президентських виборів виходять чинний президент Франції Еммануель Макрон та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.
Лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен та президент Франції Еммануель Макрон
Чинний президент Франції Еммануель Макрон та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен виходять у другий тур президентських виборів. Про це повідомляє телеканал BFM-TV із посиланням на попередні дані екзит-поллів.
За підрахунком телеканалу, Макрон отримує 28,5 відсотка голосів, Ле Пен - 24,2 відсотка. Третє місце посідає лідер крайньолівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон із 20,2 відсотка. Явка на виборах станом на 15 годину за місцевим часом становила 65 відсотків.
"Заходьте, пане президенте!" Однак що це - приватне помешкання чи резиденція? Для Макрона це - нова домівка, офіційно - державний палац із розкішним розташуванням у VIII окрузі столиці Франції, у будинку 55 по вулиці Фобур Сент-Оноре. Єлисейський палац хоч і знаходиться у центрі Парижа, але елегантно прихований від допитливих поглядів.
Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів
За столом у мосьє Макрона
Парадна зала Єлисейського палацу обладнана усім необхідним для перебування у ній на рівні люкс. Багряні парчові гардини, величезні люстри, надзвичайна стеля у позолоті та золотаві колони. Усіх високих гостей з-за кордону тут пригощають винятковими стравами французької кухні. Політика, як відомо, починається із трапези.
Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів
Дбайливі кухарі глави французької держави
Звичайно, дружина Макрона Бріжіт не стоятиме біля плити у Єлисейському палаці. Вишукану кухню президентської резиденції обслуговують першокласні кухарі, і її полюбляють гості з усього світу. Анґела Меркель навіть якось відрядила свого власного кухаря сюди "за натхненням". Щорічно тут готують близько 95 тисяч порцій - від сендвічів до страв для державних ланчів.
Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів
Королівський пиріг для президента
Як у кожній справжній французькій сім'ї, Galette des Rois (пиріг волхвів) є традиційним десертом на Богоявлення. Всередині пирога ховають або мигдальний горішок, або маленьку фігурку. Коли 6 січня Макрону трапиться у шматочку пирога цей сюрприз, він стане королем - навіть без повернення Франції до монархічної форми правління. Щоправда, тільки на день.
Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів
Щасливою годиною...
...Макрон уродився, а от із золотою ложечкою в роті, як кажуть французи, навряд чи. Але у Єлисейському палаці золотих столових приборів йому не бракуватиме. Вони настільки добірні й дорогі, що зберігаються у сейфах. Про це розповів колишній шеф-кухар резиденції президента. Він також прохопився, що відвідувачі нерідко забувають залишати на місці десертні ложечки. Мабуть, вважають, що це сувеніри.
Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів
А ось і сад. Пробачте, парк
Поки що не відомо, чи є Еммануель Макрон та його дружина фанатами садівництва. Також таємницею наразі є і те, чи плекає Première-мадам якісь амбіції у рівнянні на колишню першу леді США. Як відомо, Мішель Обама у садочку Білого дому вирощувала овочі.
Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів
У зеленому салоні
Кімнат у Єлисейському палаці вистачає на всіх і на все. Опікуватись їхнім станом будуть фахівці, які забезпечать президентській парі прекрасне відчуття домівки. Приватне помешкання глави французької держави знаходиться у східному крилі палацу.
Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів
Останній погляд на президентський парк
"Au Revoir, до побачення!" - каже тепер уже екс-президент Франції Франсуа Олланд Єлисейському палацові. На світлині він - на балконі президентського кабінету в палаці. Глава держави теж має потребу вийти та подихати свіжим повітрям.
Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів
Дім у серці Французької Республіки
"RF" - тобто République Française - відбито на гербі Французької Республіки. Із 1873 року Єлисейський палац є офіційною резиденцією глав французької держави. Багато президентів оселялись тут на час свого правління. Тож і Макрон на п'ять років стане господарем цього розкішного помешкання. Ласкаво просимо, Monsieur le Président!