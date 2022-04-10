Президентські вибори у Франції: Макрон та Ле Пен виходять у другий тур - екзитполли

Чинний президент Франції Еммануель Макрон та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен виходять у другий тур президентських виборів. Про це повідомляє телеканал BFM-TV із посиланням на попередні дані екзит-поллів.

За підрахунком телеканалу, Макрон отримує 28,5 відсотка голосів, Ле Пен - 24,2 відсотка. Третє місце посідає лідер крайньолівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон із 20,2 відсотка. Явка на виборах станом на 15 годину за місцевим часом становила 65 відсотків.

Водночас газета Le Figaro прогнозує, що чинний французький лідер за результатами першого туру набирає 28,6 відсотків голосів, Ле Пен - 24,4 відсотка.

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