Влада Німеччини може отримати право експропріації майна енергокомпаній

Уряд Німеччини повинна мати можливість в разі енергетичної кризи втрутитися в ситуацію на ринку та, за необхідності, експропріювати майно компаній. Це передбачено поправкою до закону про енергетичну безпеку, яка у п'ятницю, 29 квітня, вперше обговорювалася у Бундестазі *німецькому парламенті).

Парламентський статссекретар при міністрі економіки та захисту клімату Олівер Крішер (Oliver Krischer), представник партії "Союз-90/Зелені", заявив, що зміни мають набути чинності якнайшвидше.

За словами Крішера, нововведення можуть стати основою для того, щоби нафтопереробний завод (НПЗ) PCK Raffinerie у Шведті (земля Бранденбург), який практично повністю контролюється російською "Роснефтью", перейшов під державний контроль Німеччини.

Статссекретар: Експропріація можлива як "крайній захід"

Німецький міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck) раніше повідомив, що за вісім тижнів, що минули від початку війни РФ в Україні, вдалося знизити залежність Німеччини від російської нафти з 35 до 12 відсотків. Продовження цього процесу ставить під питання подальшу роль НПЗ у Шведті. Габек вважає можливе нафтове ембарго Заходу щодо Росії питанням, яке "можна вирішити".

Крішер, у свою чергу, зазначив, що експропріація як "крайній захід" має бути можлива за чітко визначених і дуже обмежених умов. Неприпустимо, щоби власник критично важливої ​​енергетичної інфраструктури ставив під загрозу постачання, додав він.

З цією думкою солідарний і політик Вільної демократичної партії Міхаель Крузе (Michael Kruse), який спеціалізується на питаннях енергетики. "Той, хто використовує критичну інфраструктуру в Німеччині, порушуючи німецькі та європейські інтереси, не може залишатися її власником", - зазначив він.

У 2021 році понад дві третини нафти з РФ надійшли нафтопроводом "Дружба"

У 2021 році з 28,1 мільйона тонн нафти, які Німеччина імпортувала з Росії, понад дві третини надійшли нафтопроводом "Дружба". На сході ФРН на початок 2022 року від "Дружби" повністю залежали два великі НПЗ - PCK Raffinerie у Шведті на кордоні з Польщею та завод у Лойні на південний захід від Берліна.

Як раніше пояснив DW Томас Пульс (Thomas Puls), автор дослідження Інституту німецької економіки в Кельні (IW), завод у Шведті міг би отримувати приблизно дві третини необхідної йому сирої нафти трубопроводом з порту Ростока. Останньому, однак, у цих умовах доведеться працювати на межі технічних можливостей.

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