Влада Німеччини може отримати право експропріації майна енергокомпаній

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Експропріація як "крайній захід" має бути можлива за чітко визначених і дуже обмежених умов, вважають в уряді ФРН.
Уряд Німеччини повинна мати можливість в разі енергетичної кризи втрутитися в ситуацію на ринку та, за необхідності, експропріювати майно компаній. Це передбачено поправкою до закону про енергетичну безпеку, яка у п'ятницю, 29 квітня, вперше обговорювалася у Бундестазі *німецькому парламенті).
Парламентський статссекретар при міністрі економіки та захисту клімату Олівер Крішер (Oliver Krischer), представник партії "Союз-90/Зелені", заявив, що зміни мають набути чинності якнайшвидше.
За словами Крішера, нововведення можуть стати основою для того, щоби нафтопереробний завод (НПЗ) PCK Raffinerie у Шведті (земля Бранденбург), який практично повністю контролюється російською "Роснефтью", перейшов під державний контроль Німеччини.
Німецький міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck) раніше повідомив, що за вісім тижнів, що минули від початку війни РФ в Україні, вдалося знизити залежність Німеччини від російської нафти з 35 до 12 відсотків. Продовження цього процесу ставить під питання подальшу роль НПЗ у Шведті. Габек вважає можливе нафтове ембарго Заходу щодо Росії питанням, яке "можна вирішити".
Крішер, у свою чергу, зазначив, що експропріація як "крайній захід" має бути можлива за чітко визначених і дуже обмежених умов. Неприпустимо, щоби власник критично важливої енергетичної інфраструктури ставив під загрозу постачання, додав він.
З цією думкою солідарний і політик Вільної демократичної партії Міхаель Крузе (Michael Kruse), який спеціалізується на питаннях енергетики. "Той, хто використовує критичну інфраструктуру в Німеччині, порушуючи німецькі та європейські інтереси, не може залишатися її власником", - зазначив він.
У 2021 році з 28,1 мільйона тонн нафти, які Німеччина імпортувала з Росії, понад дві третини надійшли нафтопроводом "Дружба". На сході ФРН на початок 2022 року від "Дружби" повністю залежали два великі НПЗ - PCK Raffinerie у Шведті на кордоні з Польщею та завод у Лойні на південний захід від Берліна.
Як раніше пояснив DW Томас Пульс (Thomas Puls), автор дослідження Інституту німецької економіки в Кельні (IW), завод у Шведті міг би отримувати приблизно дві третини необхідної йому сирої нафти трубопроводом з порту Ростока. Останньому, однак, у цих умовах доведеться працювати на межі технічних можливостей.
Читайте також: У ФРН вивчають можливість націоналізації "дочок" "Газпрому" і "Роснефти" - ЗМІ