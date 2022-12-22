Макрон: Вступ України до НАТО малоймовірний

Вступ України до НАТО - "малоймовірний сценарій", вважає президент Франції Еммануель Макрон. Також він укотре наполіг на необхідності надання Росії "гарантій безпеки".

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) буде сприйнятий Росією як конфронтація, і це "малоймовірний сценарій". Відповідну заяву Макрон зробив у середу, 21 грудня, в інтерв'ю французькій газеті Le Monde, американській The Wall Street Journal і ліванській An Nahar.

"Незалежно від того, чи вступить Україна до НАТО - а це не найімовірніший сценарій - їй доведеться надати гарантії безпеки", - заявив французький президент. При цьому Макрон далі наполягає і на гарантіях безпеки Росії після закінчення війни.

"Зрештою, нам доведеться посадити всіх за стіл переговорів. І тому всі, хто читає мені моралі, повинні пояснити, з ким вони будуть сидіти за одним столом. Я не хочу, щоб єдиними, хто наступного дня (після завершення війни. - Ред.) вестиме переговори, були лише китайці та турки", - заявив Макрон.

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"План Макрона"

Під час офіційного візиту до Вашингтона 1 грудня Макрон оголосив намір невдовзі вкотре поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, висловивши надію, що переговори про припинення війни в Україні "досі можливі". Він також зробив контроверсійну заяву щодо необхідності гарантій безпеки, які члени НАТО мають запропонувати РФ, коли вона повернеться до столу переговорів з Україною.

Цю заяву різко розкритикували не лише офіційні представники Києва, але й політики з низки країн Європейського Союзу та НАТО. Зокрема, представники урядової коаліції Німеччини відреагували на слова Макрона зі здивуванням і неприйняттям.