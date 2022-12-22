Макрон: Вступ України до НАТО малоймовірний

Вступ України до НАТО - "малоймовірний сценарій", вважає президент Франції Еммануель Макрон. Також він укотре наполіг на необхідності надання Росії "гарантій безпеки".
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Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) буде сприйнятий Росією як конфронтація, і це "малоймовірний сценарій". Відповідну заяву Макрон зробив у середу, 21 грудня, в інтерв'ю французькій газеті Le Monde, американській The Wall Street Journal і ліванській An Nahar.
"Незалежно від того, чи вступить Україна до НАТО - а це не найімовірніший сценарій - їй доведеться надати гарантії безпеки", - заявив французький президент. При цьому Макрон далі наполягає і на гарантіях безпеки Росії після закінчення війни.
"Зрештою, нам доведеться посадити всіх за стіл переговорів. І тому всі, хто читає мені моралі, повинні пояснити, з ким вони будуть сидіти за одним столом. Я не хочу, щоб єдиними, хто наступного дня (після завершення війни. - Ред.) вестиме переговори, були лише китайці та турки", - заявив Макрон.
Під час офіційного візиту до Вашингтона 1 грудня Макрон оголосив намір невдовзі вкотре поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, висловивши надію, що переговори про припинення війни в Україні "досі можливі". Він також зробив контроверсійну заяву щодо необхідності гарантій безпеки, які члени НАТО мають запропонувати РФ, коли вона повернеться до столу переговорів з Україною.