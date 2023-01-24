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ПолітикаЄвропа

ЄС вітає розслідування корупції в Україні

Ксенія Польська
52 хв. тому

У Євросоюзі відзначають прогрес у боротьбі з корупцією в Україні та наголошують, що продовжать підтримку країни на шляху до ЄС. При цьому Брюссель наполягає на посиленні Києвом системних антикорупційних заходів.

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Єврокомісія вітає розслідування корупційних скандалів, що відбулися в Україні минулого тижня, та спровокованих, зокрема, журналістськими розслідуваннями. Деякі фігуранти скандалів уже визнані підозрюваними.

"Ми не коментуємо поточні кримінальні розслідування, але вітаємо той факт, що українська влада серйозно ставиться до цих питань", - сказала офіційна представниця Єврокомісії Ана Пісонеро на брифінгу у Брюсселі у вівторок, 24 січня. Вона підкреслила, що від Києва будуть потрібні подальші дії та заходи щодо зміцнення антикорупційних інститутів. Єврокомісія оцінить прогрес України у боротьбі з корупцією восени 2023 року в рамках наступного пакету заходів щодо розширення Європейського Союзу, зазначила Пісонеро.

Ключова умова для вступу до ЄС та отримання допомоги

Від України очікують, зокрема, посилення боротьби з корупцією на високому рівні за допомогою запобіжних та ефективних розслідувань, а також достовірного списку судових переслідувань та обвинувальних вироків. "Заходи щодо боротьби з корупцією, безумовно, є ключовим аспектом процесу вступу до Євросоюзу, а також частиною політичних умов для продовження макрофінансової допомоги ЄС", - констатувала представниця Єврокомісії.

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Євросоюз разом із партнерами протягом багатьох років підтримує Україну саме у зміцненні верховенства закону та боротьбі з корупцією, наголошують у Брюсселі. У розпорядженні ЄС є різноманітні інструменти та механізми для контролю за тим, щоб фінансування направлялося за призначенням, наголосила Пісонеро. "Ми ведемо тісний діалог з українською владою, і вони зобов'язані звітувати, щоб ті, хто вносить кошти, мали гарантії того, що ці кошти використовуються за призначенням", - відповіла вона на запитання DW.

Значний прогрес у боротьбі з корупцією

На думку Єврокомісії, за останні роки в Україні досягнуто значного прогресу у сфері боротьби з корупцією. "Завдяки підтримці ЄС було створено антикорупційні структури. І, звичайно ж, тепер йдеться про звітність та про посилення ресурсів, що виділяються для цих структур", - зазначають у Брюсселі.

Єврокомісія обіцяє продовжувати моніторинг, з одного боку, та підтримку України - з іншого. "Давайте не забувати контекст: Україна протистоїть жорстокій агресивній війні, їй доводиться вирішувати проблеми, які ніхто з нас тут не може собі уявити. Ми твердо віддані підтримці просування цієї країни на шляху до вступу до ЄС", - резюмувала представниця Єврокомісії на брифінгу.

Нагадаємо, 22 січня український уряд на позачерговому звільнив заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, якого викрили на отриманні 400 тисяч доларів хабара за сприяння в укладенні договорів на закупівлю обладнання та техніки. 24 січня після скандалу із закупівлею продуктів харчування для військових за завищеними цінами подав у відставку заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов.

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