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Танки Leopard на озброєнні швейцарської армії
Танки Leopard на озброєнні швейцарської арміїФото: picture alliance/KEYSTONE
ПолітикаШвейцарія

Швейцарія може змінити формат свого нейтралітету

Сергій Гуща | Ольга Журавльова
2 год. тому

У Швейцарії внесений законопроєкт, який дозволить третім країнам направити в Україну боєприпаси швейцарського виробництва, а також продати Польщі та Чехії танки Leopard швейцарської армії, повідомив Bloomberg.

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Війна Росії проти України може спонукати Швейцарію змінити формат її нейтралітету: до парламенту країни внесли проєкт закону, який дозволив би Німеччині, Іспанії та Данії поставити Україні боєприпаси швейцарського виробництва.

Крім того, у законопроєкті пропонується дозволити владі країни продати Польщі, Словаччині та Чехії танки Leopard, що є в розпорядженні швейцарської армії, замість танків, які ті планують передати Києву. Про це в четвер, 2 лютого, повідомило агентство Bloomberg.

У розмові з виданням депутатка від Вільної демократичної партії Майя Рінікер, яка внесла цей проєкт на розгляд парламенту, пояснила: "Ми не можемо відмовитися від нейтралітету Швейцарії, але нам треба обговорити, які в нас є можливості для підтримки країн, що захищають ті самі демократичні цінності, що й Швейцарія".

Ще рік тому, до повномасштабного нападу Росії на Україну, подібні дискусії у Швейцарії неможливо було уявити, наголошує агентство. Швейцарія не постачала зброю жодній з воюючих сторін ні в Першу, ні в Другу світову війну.

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На складі у Швейцарії є 96 "Леопардів"

Швейцарська армія має 96 німецьких танків Leopard, але вони вже десять років перебувають на складі, і їх планують вивести з експлуатації через невикористання. Для продажу танків парламент Швейцарії має ухвалити відповідне рішення.

Міністерство оборони Швейцарії повідомило Bloomberg, що поки що ні європейські країни, ні виробник військової техніки - німецький концерн Rheinmetall  - не надіслали запити про купівлю танків.

Рінікер запропонувала продати виведені з експлуатації танки східноєвропейським країнам Європейського Союзу за символічною ціною: один швейцарський франк за машину. Однак, за її словами, під час обговорення в парламенті минулого тижня цю ідею відхилили. При цьому пропозицію продати зброю іншим країнам ЄС, окрім вільних демократів, підтримують центристська Зелена ліберальна партія та правоцентристська партія "Центр", яка вважає за доцільне продати ці танки за їхньою ринковою ціною. Водночас найбільша з представлених у парламенті консервативна Швейцарська народна партія не планує підтримувати законопроєкт, повідомив агентству її депутат Томас Ескі.

Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, 55 відсотків жителів країни виступають за те, щоби Швейцарія дозволила іншим країнам передати Україні зброю та боєприпаси швейцарського виробництва. 40 відсотків швейцарців - проти.

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