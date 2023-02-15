Суд дозволив знести храм УПЦ (МП) біля музею історії України

Суд вирішив, що храм УПЦ (МП) був зведений біля фундаменту Десятинної церкви самочинно. Його збудували без дозволів на території, внесеній до буферної зони об'єкта зі списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Господарський суд Києва в середу, 15 лютого, задовольнив позов Національного музею історії України щодо знесення храму Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), самочинного встановленого на земельній ділянці, якою користується музей. Про це повідомило міністерство культури та інформаційної політики України.

Як ідеться у повідомленні, релігійна громада, яка встановила церкву, не надала доказів, що має право користуватися цією ділянкою, та не змогла надати дозволи на будівництво й експлуатацію споруди. "У зв'язку з вищезазначеним суд дійшов висновку, що будівля є самочинним будівництвом", - зауважили в міністерстві, додавши, що демонтаж будівлі має оплатити сама релігійна громада. Водночас рішення ще може бути оскаржене.

"Храм-МАФ"

У міністерстві нагадали, що самовільне захоплення територій музею почалося в другій половині 2000-х років. Спочатку поруч із історичним фундаментом Десятинної церкви з'явилися три зблокованих кіоски, які пізніше релігійна громада назвала "Десятинним монастирем Різдва пресвятої Богородиці".

У 2012 році рішенням Шевченківського райсуду за релігійною громадою визнали право власності на цю малу архітектурну форму. "Тобто, фактично, визнано право власності на МАФ, який не є нерухомим об'єктом та згідно з законодавством не підлягає державній реєстрації", - зауважують в мінкульті. На підставі цього судового рішення у подальшому була проведена держреєстрація права власності на нежитлову будівлю - каплицю площею 133 квадратних метри, "яка до того часу з кіосків перетворилася на капітальну цегляну споруду з фундаментом".

Земельна ділянка, на якій була самочинно збудована церква, входить до меж пам'ятки археології національного значення та буферної зони об'єкта зі списку світової спадщини спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) "Київ: Собор святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра".

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УПЦ (МП) під прицілом

З листопада 2022 року правоохоронці відкрили низку проваджень та провели десятки обшуків в установах УПЦ (МП). За результатами слідчих дій вони нерідко звітують про виявлені там російські документи, гроші, проросійську чи пропагандистську літературу, атрибутику сепаратистів. Проти низки представників цієї церкви запровадила санкції Рада національної безпеки і оборони (РНБО).

У січні Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться в Росії. За висновком релігієзнавчої експертизи, проведеної згідно рішення РНБО, УПЦ (МП) є структурним підрозділом Російської православної церкви.

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