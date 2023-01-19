Швеція та Естонія нададуть Україні гаубиці

У нових партіях військової допомоги від Стокгольма Київ отримає сучасні САУ Archer, а від Таллінна - протитанкові гранатомети Carl-Gustav.

Напередодні засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", уряд Швеції повідомив у четвер, 19 січня, що підготував нову партію військової допомоги для Києва, до якої будуть включені близько 50 бойових машин піхоти Stridsfordon 90, пише Reuters.

Крім того, за словами прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, до цього пакета, який складатиметься з трьох частин, вперше увійдуть сучасні самохідні гаубиці Archer, про постачання яких раніше просила Україна, зазначає AFP. Він не уточнив, скільки саме цих САУ отримає Україна. На озброєнні Швеції знаходяться 48 Archer.

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Найбільша партія допомоги від Естонії

Також сьогодні уряд Естонії повідомив, що надасть Україні озброєння на 113 мільйонів євро, що стане найбільшим пакетом військової допомоги від початку вторгнення Росії. Таким чином, загальна вартість переданої Києву зброї та боєприпасів сягне 370 мільйонів євро, що становить більше одного відсотка валового внутрішнього продукту Естонії, повідомляє естонська національна телерадіокомпанія ERR.

До нової партії оборонної допомоги увійдуть десятки гаубиць калібру 122 і 155 міліметрів, понад 100 протитанкових гранатометів Carl-Gustav, боєприпаси до них і вантажівки для перевезення снарядів.

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Латвія передасть Stinger і гвинтокрили

Напередодні міністерство оборони Латвії повідомило, що найближчим часом направить Україні нову партію військової допомоги, в якій будуть зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники.

Також країна планує збільшити інтенсивність тренувань українських військових цього року, зокрема, навчити щонайменше вдвічі більше українців, ніж у 2022 році.

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