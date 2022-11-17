ППО та бронетехніка: Швеція виділяє нову допомогу Києву

Шведський парламент погодив надання Україні систем ППО, боєприпасів, бронетехніки, зимового спорядження для військових, наметів та маскувальних сіток вартістю 287 мільйонів доларів.

Парламент Швеції дозволив уряду виділити Україні новий пакет військової підтримки вартістю понад три мільярди шведських крон - приблизно 287 мільйонів доларів, повідомляється на сайті парламенту у четвер, 17 листопада.

До нього увійдуть системи протиповітряної оборони, боєприпаси, бронетехніка, зимове спорядження для солдат, обладнання для наведення гармат, намети та маскувальні сітки.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявляв, що країна надасть Києву пакет допомоги на понад 350 мільйонів доларів. До пакету має увійти військова підтримка. Ще 69 мільйонів мають бути спрямовані на гуманітарну допомогу Україні.

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Найбільший пакет допомоги від Швеції

Як заявив тоді Крістерссон, цей пакет є найбільшим з усіх виділених Києву країною раніше - його сума переважає усі вісім попередніх пакетів разом узятих. При наданні цієї допомоги, за його словами, уряд Швеції слідує українському списку пріоритетних позицій, які Київ найбільше потребує для протистояння російській агресії

Попередні поставки зброї Швецією Україні включали просте спорядження, таке як каски і бронежилети, а також реактивні гранатомети і ракети.