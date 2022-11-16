ППО, артилерія та боєприпаси: підсумки "Рамштайн-7"

Глава Пентагону на брифінгу за підсумками сьомої зустрічі в форматі "Рамштайн" зазначив, що країни-партнери нададуть Києву ще ППО, боєприпаси для них та артилерію.

США підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно", запевнили на брифінгу за підсумками сьомого засідання у форматі "Рамштайн" 16 листопада міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Вони оголосили, що під час зустрічі країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України погодили нову допомогу Києву.

Так, Швеція зобов'язалася виділити пакет допомоги на 287 мільйонів доларів, до якого входять, зокрема, засоби ППО, що, як зазначив Остін, "посилять спроможність України захищати себе від безжальних ударів Росії, що тривають".

Іспанія пообіцяла надіслати ще дві установки HAWK та ракети. Водночас, за словами глави Пентагону, допомогти Україні із системами ППО та артилерією пообіцяли також у Берліні.

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Крім того, Канада, яка є одним із основних постачальників зимового спорядження для України, зобов'язалася виділити пакет допомоги на 500 мільйонів доларів. Греція оголосила про передання боєприпасів калібру 155 мм, а Польща - про надання артилерійських та танкових боєприпасів та засобів ППО малої дальності.

"Цей внесок матиме реальне значення, як і координація нашої допомоги у сфері безпеки, яку уможливлює ця Контактна група", - сказав Остін, додавши, що сторони поглиблюватимуть свою роботу.

Він зазначив, що кожна зустріч у форматі "Рамштайн" має значні результати, що допомагає Україні захищати себе та своїх громадян. "Ви можете бачити цей прогрес в перемогах України на Харківщині та Херсонщині", - зауважив Остін.

"Вільний світ з нами" - Резніков

Після завершення зустрічі у "форматі Рамштайн" міністр оборони України Олексій Резніков подякував партнерам за підтримку.

"Ramstein-7" у кількох словах. Вільний світ з нами, поки ми не переможемо. Підсилення України зараз: збільшення економічного потенціалу, краща підготовка української армії, сучасна логістика. Дякуємо нашим партнерам за підтримку та нові ініціативи", - написав він у Twitter.

Раніше очільник міноборони зазначав, що ключовою темою зустрічі стало створення в Україні інтегрованої та ешелованої системи протиповітряної оборони.

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