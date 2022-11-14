Канада виділяє Києву ще 500 млн доларів військової допомоги

На саміті G20 на Балі Трюдо оголосив про новий транш військової допомоги Києву та нові обмежувальні заходи проти росіян.

Канада виділить Україні додаткові 500 мільйонів канадських доларів (понад 368 млн євро - Ред.) військової допомоги, заявив прем'єр-міністр держави Джастін Трюдо на саміті Великої двадцятки на Балі у понеділок, 14 листопада.

Гроші спрямують на військове, спостережне та комунікаційне обладнання, паливо та медичні засоби, повідомляється на сайті канадського прем'єра.

"Оскільки Росія продовжує своє жорстоке, невиправдане вторгнення в Україну, Канада продовжуватиме стояти пліч-о-пліч з українським народом та нашими союзниками на захисті спільних цінностей миру, демократії та прав людини", - йдеться у заяві.

Нові санкції проти росіян

Крім того, у Торонто ухвалили рішення про запровадження додаткових санкцій проти 23 представників російських органів правосуддя та безпеки, включно з поліцейськими та слідчими, прокурорами, суддями та працівниками в'язниць, які причетні до грубих та систематичних порушень прав людини стосовно лідерів російської опозиції.

Як уточнила глава МЗС Канади Мелані Жолі, йдеться про переслідування Володимира Кара-Мурзи.

"Канада продовжує підтримувати Україну, яка захищає свою територію, суверенітет та незалежність від Росії. Ця додаткова військова допомога підтримає українців, які мужньо продовжують боротися проти незаконного вторгнення Володимира Путіна, в той час як ці нові санкції чинитимуть додатковий тиск на тих, хто підтримує ці акти війни", - заявив Джастін Трюдо.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Канада запровадила санкції проти понад 1400 фізичних та юридичних осіб РФ та виділила Києву 3,4 мільярда доларів допомоги.

Крім того, канадські інструктори тренують військових Збройних сил України на полігонах Великобританії в межах операції UNIFIER, започаткованої ще в 2015 році. Відтоді навчання з тактики ведення бою та передових військових навичок від канадців пройшли понад 34 тисячі українських військовослужбовців та співробітників служб безпеки.