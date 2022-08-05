Канада навчатиме українських військових у Великобританії

Міністерка оборони Аніта Ананд заявила в четвер, 4 серпня, що Канада відправляє військових інструкторів до Великобританії, щоб навчати українців. Про це вона повідомила на пресконференції в Торонто.

До 225 членів канадських збройних сил зрештою будуть базуватися у Великобританії протягом початкового періоду в чотири місяці, сказала Ананд. Вони разом із колегами з Британії, Нідерландів та Нової Зеландії навчатимуть українських військових основам військової служби. "Це шанс об'єднатися для всіх союзників і партнерів, які підтримують Україну", - сказав Ананд у телефонному інтерв'ю Associated Press.

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Канадська військова навчальна місія, яка базувалася в Україні, була призупинена за кілька тижнів до початку російського вторгнення в Україну. Ця місія, до якої також увійшли 225 канадських військових інструкторів, була запущена в 2014 році після того, як Москва анексувала Кримський півострів.

Федеральний уряд Канади заявляє, що місія, відома як Operation Unifier, допомогла навчити понад 30 000 українських солдатів до того, як усі канадські війська були виведені з країни, цитує агенція AP.

Близько 90 канадських солдатів відправляться до Великобританії вже 12 серпня. "Україна хоче більше військ і зброї", - сказала Ананд, - "Це допоможе в навчанні новобранців".

Міністр оборону України Олексій Резніков привітав перезапуск місії Unifier. "З вашою допомогою наші солдати стануть нестримною силою. Я вдячний Канаді за непохитну підтримку!", - написав міністр у Тwitter.

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