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Аніта Ананд
Аніта АнандФото: Sean Kilpatrick/empics/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Канада надасть Києву зимове спорядження та камери для дронів

Анастасія Шепелева
8 хв. тому

Новий транш військової допомоги Оттави включатиме зимове спорядження для українських солдат, камери для дронів та артилерію.

https://www.dw.com/uk/kanada-nadast-kievu-novij-paket-vijskovoi-dopomogi-na-47-miljoniv-dolariv/a-63415673

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд у середу, 12 жовтня, анонсувала нову партію допомоги Збройним силам України, що містить зокрема амуніцію, засоби зв'язку, зимовий одяг та артилерійськы снаряди. Про це вона повідомила на зустрічі в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу (НАТО), пише "Інтерфакс-Україна". 

За словами Ананд, Канада закупить 500 тисяч наборів зимового спорядження українським солдатам - шапки, рукавички, чоботи, парки на суму в 15 мільйонів доларів. Крім того, ще стільки ж витратять на закупівлю камер для дронів. Як зазначила міністерка, Канада вже поставила Україні понад 50 камер для дронів канадського виробництва, і продовжуватиме це робити.

"У сфері зв'язку та супутникового зв'язку ми поставимо Україні на два мільйони доларів сервіс чотирьох супутників в партнерстві з Telesat (канадський супутниковий оператор. - Ред.) Це дасть Україні змогу ефективно підтримувати зв'язки з європейськими та північноамериканськими партнерами", - додала очільниця оборонного відомства Канади.

Додаткова артилерія для ЗСУ

Також в Оттаві вирішили задовольнити прохання Києва та поставити додаткові артилерійські установки калібром 155-мм. Однак їх кількість не уточнили.

Ананд запевнила, що нова партія допомоги надійде в Україну вже найближчими тижнями.

Напередодні Канада оголосила, що найближчими тижнями направить до Польщі ще 40 саперів, які допоможуть польським збройним силам проводити тренування українців із розмінування. Крім того, канадський уряд оголосив, що підтримуватиме центри прийому українських біженців у Польщі.

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