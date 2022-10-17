Консерватора Ульфа Крістерссона обрано прем'єром Швеції
Степан Смишляєв | Ольга Лебедєва
2 год. тому
Новий прем'єр підтримує вступ країни до НАТО, однак вперше в історії співпрацюватиме із ультраправими з партії "Шведські демократи", зокрема в питаннях імміграції та судової системи.
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Парламент Швеції в понеділок, 17 жовтня, мінімальною більшістю голосів обрав голову правоцентристської Помірної коаліційної партії, 58-річного Ульфа Крістерссона прем'єр-міністром країни. "За" його кандидатуру проголосували 176 депутатів, "проти" - 173 парламентарі.
Раніше Ульф Крістерссон заявив про намір створити новий коаліційний уряд Швеції у складі трьох партій із консервативного табору - "поміркованих", християнських демократів та лібералів. Однак навіть за такої конфігурації він не зміг би отримати більшість голосів в парламенті. Тому коаліція розпочала перемовини про співпрацю з ультраправою партією "Шведські демократи".
Решта правих партій відмовилася вступати в коаліцію зі "Шведськими демократами" на чолі з Джиммі Акессоном, а ліберали пригрозили позбавити Крістерcсона підтримки, якщо той включить ультраправих до складу нового уряду.
Врешті "Шведські демократи" погодилися підтримувати майбутню правлячу коаліцію своїми голосами у парламенті, не вступаючи до неї. Шведське законодавство передбачає можливість призначення прем’єра уряду меншості, якщо не проти цього не виступає більшість парламенту.
На парламентських виборах у Швеції у вересні правий блок отримав незначну більшість і в результаті замінив при владі лівий блок на чолі з попередньою прем'єр-міністеркою Магдаленою Андерссон. Одними з переможців на виборах стали ультраправі "Шведські демократи", які отримали 20 відсотків голосів і вперше в історії Швеції стали другою за вагою політичною силою країни.
Нові партнери по коаліції та "Шведські демократи" представили 62-сторінковий план співпраці. Він передбачає серед іншого жорсткі дії проти організованої злочинності, обмеження імміграції та соціальних виплат, а також посилення поліції, зниження податків та будівництво нових атомних електростанцій. Багато пунктів цього документа - зокрема щодо імміграції та судової системи - є поступками ультраправим.
Вперше в історії королівства коаліція користуватиметься підтримкою ультраправих і співпрацюватиме з ними у парламенті.
Хто такі "Шведські демократи"
Партія "Шведські демократи" була заснована в 1980-х роках ультраправими екстремістами. Вони пом'якшили свою риторику та виключили з лав відвертих расистів після того, як в 2005 році партію очолив Акессон. Сам він не вважає "Шведських демократів" ультраправими.
Акессон заявляв, що хотів би бачити представників своєї партії в уряді, але врешті підтримав план співпраці з коаліцією, щоб отримати вплив на урядову політику. Після виборів "Шведські демократи" очолили чотири парламентські комітети, що вже дало їм можливість впливати політику країни, зазначає AP.
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