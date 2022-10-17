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Новий прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
Новий прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон співпрацюватиме з ультраправими.Фото: TT NEWS AGENCY via REUTERS
ПолітикаШвеція

Консерватора Ульфа Крістерссона обрано прем'єром Швеції

Степан Смишляєв | Ольга Лебедєва
2 год. тому

Новий прем'єр підтримує вступ країни до НАТО, однак вперше в історії співпрацюватиме із ультраправими з партії "Шведські демократи", зокрема в питаннях імміграції та судової системи.

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Парламент Швеції в понеділок, 17 жовтня, мінімальною більшістю голосів обрав голову правоцентристської Помірної коаліційної партії, 58-річного Ульфа Крістерссона прем'єр-міністром країни. "За" його кандидатуру проголосували 176 депутатів, "проти" - 173 парламентарі.

Раніше Ульф Крістерссон заявив про намір створити новий коаліційний уряд Швеції у складі трьох партій із консервативного табору - "поміркованих", християнських демократів та лібералів. Однак навіть за такої конфігурації він не зміг би отримати більшість голосів в парламенті. Тому коаліція розпочала перемовини про співпрацю з ультраправою партією  "Шведські демократи".

Решта правих партій відмовилася вступати в коаліцію зі "Шведськими демократами" на чолі з Джиммі Акессоном, а ліберали пригрозили позбавити Крістерcсона підтримки, якщо той включить ультраправих до складу нового уряду.

Врешті "Шведські демократи" погодилися підтримувати майбутню правлячу коаліцію своїми голосами у парламенті, не вступаючи до неї. Шведське законодавство передбачає можливість призначення прем’єра уряду меншості, якщо не проти цього не виступає більшість парламенту.

Крістерссон підтримує вступ Швеції до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), заявку на який країна подала після вторгнення Росії в Україну, зауважує AP.

Історичні успіхи ультраправих

На парламентських виборах у Швеції у вересні правий блок отримав незначну більшість і в результаті замінив при владі лівий блок на чолі з попередньою прем'єр-міністеркою Магдаленою Андерссон. Одними з переможців на виборах стали ультраправі "Шведські демократи", які отримали 20 відсотків голосів і вперше в історії Швеції стали другою за вагою політичною силою країни.

Нові партнери по коаліції та "Шведські демократи" представили 62-сторінковий план співпраці. Він передбачає серед іншого жорсткі дії проти організованої злочинності, обмеження імміграції та соціальних виплат, а також посилення поліції, зниження податків та будівництво нових атомних електростанцій. Багато пунктів цього документа - зокрема щодо імміграції та судової системи - є поступками ультраправим.

Вперше в історії королівства коаліція користуватиметься підтримкою ультраправих  і співпрацюватиме з ними у парламенті.

Хто такі "Шведські демократи"

Партія "Шведські демократи" була заснована в 1980-х роках ультраправими екстремістами. Вони пом'якшили свою риторику та виключили з лав відвертих расистів після того, як в 2005 році партію очолив Акессон. Сам він не вважає "Шведських демократів" ультраправими.

Акессон заявляв, що хотів би бачити представників своєї партії в уряді, але врешті підтримав план співпраці з коаліцією, щоб отримати вплив на урядову політику. Після виборів "Шведські демократи" очолили чотири парламентські комітети, що вже дало їм можливість впливати політику країни, зазначає AP.

Фінляндія і Швеція в НАТО: як швидко відбудеться вступ?

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