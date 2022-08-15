Латвія передала Україні чотири гелікоптери Мі-17 і Мі-2

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Також Латвія відновила програму лікування та реабілітації українських військовослужбовців.
Латвія передала Збройним силам України чотири гелікоптери Мі-17 і Мі-2. Про це у понеділок, 15 серпня, повідомляється на сайті міністерства оборони Латвії.
Міністр оборони країни Артіс Пабрікс вважає, що надані гелікоптери допоможуть українським військовим у здійсненні контрнаступу. "Захід має надавати Україні допомогу доти, доки вона цілком не звільнить всю свою територію від російських окупаційних сил", - наголошує він.
Раніше Латвія вже надала Україні військову допомогу на понад 200 мільйонів євро. Йдеться про боєприпаси, безпілотники, протитанкове озброєння, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, засоби індивідуального захисту та раціони харчування для військових. Як зазначає латвійське міністерство оборони, країна надає Україні одну з найсуттєвіших підтримок у світі по відношенню до валового внутрішнього продукту.
Читайте також: Дрони для України: чим допомагає Латвія
Крім того, з 15 серпня Латвія відновила програму лікування та реабілітації українських військових. У міністерстві закордонних справ країни повідомили, що латвійський уряд виділив на ці цілі 280 тисяч євро. Курс лікування в реабілітаційному центрі пройдуть 12 українських військових.
Така програма вже діяла з початку війни на Донбасі у 2014 році до 2019 року. За цей час у латвійських медичних закладах лікування пройшли 58 поранених українців. Поновити програму вирішили через повномасштабну війну Росії проти України.
24 лютого, в перший день повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, Латвія припинила видачу туристичних віз росіянам. Зараз країна активно просуває заборону на в'їзд громадян РФ до Європейського Союзу.
У квітні Сейм Латвії визнав російську агресію геноцидом українського народу.
У липні латвійський парламент заборонив постачання газу з РФ з 2023 року.
11 серпня Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсоркою тероризму.