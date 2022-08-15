Латвія передала Україні чотири гелікоптери Мі-17 і Мі-2

Латвія передала Збройним силам України чотири гелікоптери Мі-17 і Мі-2. Про це у понеділок, 15 серпня, повідомляється на сайті міністерства оборони Латвії.

Міністр оборони країни Артіс Пабрікс вважає, що надані гелікоптери допоможуть українським військовим у здійсненні контрнаступу. "Захід має надавати Україні допомогу доти, доки вона цілком не звільнить всю свою територію від російських окупаційних сил", - наголошує він.

Раніше Латвія вже надала Україні військову допомогу на понад 200 мільйонів євро. Йдеться про боєприпаси, безпілотники, протитанкове озброєння, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, засоби індивідуального захисту та раціони харчування для військових. Як зазначає латвійське міністерство оборони, країна надає Україні одну з найсуттєвіших підтримок у світі по відношенню до валового внутрішнього продукту.

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Крім того, з 15 серпня Латвія відновила програму лікування та реабілітації українських військових. У міністерстві закордонних справ країни повідомили, що латвійський уряд виділив на ці цілі 280 тисяч євро. Курс лікування в реабілітаційному центрі пройдуть 12 українських військових.

Така програма вже діяла з початку війни на Донбасі у 2014 році до 2019 року. За цей час у латвійських медичних закладах лікування пройшли 58 поранених українців. Поновити програму вирішили через повномасштабну війну Росії проти України.

Солідарність Латвії з Україною у війні

24 лютого, в перший день повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, Латвія припинила видачу туристичних віз росіянам. Зараз країна активно просуває заборону на в'їзд громадян РФ до Європейського Союзу.

У квітні Сейм Латвії визнав російську агресію геноцидом українського народу.

У липні латвійський парламент заборонив постачання газу з РФ з 2023 року.

11 серпня Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсоркою тероризму.